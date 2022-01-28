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Bölgenin İlk Yüzen Oteli

Yüzen otel Edremit'e değer katacak.

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Bölgenin İlk Yüzen Oteli
​Bölgenin İlk Yüzen Oteli

Edremit Belediyesi tarafından ‘Yüzen Otel’ projesi kapsamında Van Gölü’ne indirilen atıl durumundaki feribotta çalışmalar son hız devam ediyor. Edremit Belediyesi’nin turizm, istihdam ve mesleki eğitim unsurlarını bir arada barındıran ve bölgede tek olan ‘Edremit’te Turizm Odaklı İstihdam Projesi’, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak destek almaya hak kazanmıştı. Van Gölü’nde sefer yapan emekli Refet Ünal feribotu modernize edilerek; restoran, kafe ve çok amaçlı salonu da bulunan yüzen bir otele dönüştürülecek. Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirleri ağırlayacak proje özgün tasarımı ile alanında ilk ve tek olacak. Yüzen otel, misafirlerine eşsiz bir deneyim sunmanın yanında, Van Gölü havzasının tanıtımı ve Edremit ilçesinin markalaşmasına da büyük katkı sağlayacak. Yüzen otel; turizm sektöründe lise ve yükseköğrenim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin staj ve uygulama merkezi olacak. Bununla birlikte geliri ile sosyal amaçlı faaliyetlerde kullanılacak.

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