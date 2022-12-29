Bolu Tüneli bu gece itibariyle sekiz saat süreyle kapalı olacak

Artvin İli Mantar Üreticililer Birliği Başkanı Ali Fuat Beyaz ise ”Tarım Bakanlığı Desteği ile 28 serada üreticilerimiz kayın mantarı yetiştiriyor. Tedarik ve maliyeti anlamında kompostta sıkıntılar yaşadık. Bu noktada bizde DOKAP’ında desteğiyle kendi tesisimiz kurduk. Bu sayede kompostu kendimiz için değil komşu illere veya Türkiye’nin birçok şehrine göndere biliyoruz. Pazarlama anlamında ilimizde ve ilçelerimizden ürünlerimize ilgi oldukça büyük. Ulusal market zincirleriyle anlaşmamız var, bu şekilde de satışını yapıyoruz. Hedeflerimiz yurt içi satışlarımızda olduğu gibi yurt dışında da ürünlerimizi satabilmek. Bu tesis sadece ilimize değil ülkemizde katkı sunan bir noktaya gelmiştir” diye konuştu.