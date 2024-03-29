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Bolu'da silahlı gasp: Dört şüpheli tutuklandı

Bolu'daki silahlı gasp olayına ilişkin İstanbul ve Muğla'da yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

14:39 - 29/03/2024 Cuma
Güncelleme: 14:40 - 29/03/2024 Cuma
AA
Arşiv
Arşiv

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alpağut Mahallesi'nde yaşanan gasp olayına karışan 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.


Bölgede 46 noktadaki 360 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin plakasız motosikletle İstanbul'dan kente gelerek gasp olayını gerçekleştirdiğini belirledi.


Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul ve Muğla emniyetiyle ortaklaşa düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandılar


Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 9 milimetre çapında 4 ruhsatsız tabanca, 528 tabanca fişeği, 1080 avro, 950 dolar ve 16 bin 400 lira ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ali D, Zafer A, Suphi Ö. ve Musa B, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Eski çöplük çaya karıştı vatandaş isyan etti: CHP'li başkan 'dozerle kapatmıştık' dedi

Bolu'nun Mengen ilçesinde belediyenin eski çöp döküm alanındaki çöp yığınları, yanındaki Mengen Çayı'na karıştı. Kirlilik tepkiye neden olurken, CHP'li Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, “Biz oranın dozerle üzerini kapatmıştık fakat 2 kez yaşanan sel ile sular o alana kadar ulaştı. Uzman ekipler ise gaz sıkışması nedeniyle alanın üzerinin kalıcı olarak kapatılmaması gerektiği konusunda uyardılar. Bizim de hoşumuza giden bir durum değil” dedi. CİMER'e şikayetlerde bulunduğunu belirten ilçe sakini İsmail Durmaz, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan uyarılar gelmesine rağmen bu çöplük buradan kaldırılmıyor' diyerek CHP'li belediyeye ve alandaki kirliliğe tepki gösterdi.


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