Bolu'da silahlı gasp: Dört şüpheli tutuklandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde belediyenin eski çöp döküm alanındaki çöp yığınları, yanındaki Mengen Çayı'na karıştı. Kirlilik tepkiye neden olurken, CHP'li Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, “Biz oranın dozerle üzerini kapatmıştık fakat 2 kez yaşanan sel ile sular o alana kadar ulaştı. Uzman ekipler ise gaz sıkışması nedeniyle alanın üzerinin kalıcı olarak kapatılmaması gerektiği konusunda uyardılar. Bizim de hoşumuza giden bir durum değil” dedi. CİMER'e şikayetlerde bulunduğunu belirten ilçe sakini İsmail Durmaz, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan uyarılar gelmesine rağmen bu çöplük buradan kaldırılmıyor' diyerek CHP'li belediyeye ve alandaki kirliliğe tepki gösterdi.