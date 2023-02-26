Bomba patlatmaya gelmiş: PKK'dan talimat bekliyordu

Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken, terörle mücadele de kararlılıkla sürüyor. Konya’da eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/KCK’lı bir kadın terörist yakalandı. Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı koordinasyonunda Diyarbakır ve Konya Emniyet müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Konya’da PKK/KCK’lı bir teröristin eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edildi.

HÜCRE EVİNDE PAKET

İran’da PKK/KCK içerisinde sözde özel kuvvet olarak faaliyet yürütürken 2022’de sansasyonel eylem için Türkiye’ye geçtiği bilgisine ulaşılan “Xweza Lilaw” kod adlı terörist Gülda Bebek’in, Konya Meram’da gizlendiği adres belirlendi. Örgüt yöneticilerinden eylem talimatı bekleyen terörist, 23 Şubat Perşembe akşamı saklandığı hücre evinde kıskıvrak yakalandı.

Adreste yapılan aramada bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

SÜREKLİ İSİM DEĞİŞTİRDİ

6 ay önce Konya’ya geldiği belirlenen terörist, bu süreçte birçok suçtan sabıkası bulunan 33 yaşındaki cezaevi firarisi M.B.O. ile tanıştı. “Ailemden kaçtım” diyerek M.B.O.’dan yardım alan terörist, yakalanmamak için sık sık isim değiştirdi. Bebek’i takibe alan Konya Emniyeti eve baskın düzenledi. Baskın esnasında kendini bir odaya kilitleyen teröristi, ekipler kapıyı kırıp gözaltına aldı.

SON HAZIRLIKLARI YAPIYORDU

Teröristin, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022’deki terör saldırısına benzer bir eylem gerçekleştirme amacında olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı, teröristin bombalı eylem için son hazırlıklarını yaparken yakalandığını açıkladı. PKK/KCK’lı Gülda Bebek ile irtibatlı 3 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin TEM Şube Müdürlüğü’ndeki sorguları sürüyor.

PKK’lı teröristin kullandığı silah, ABD yapımı. Amerikan askerleri de aynı silahı kullanıyor.

Kombinin içinden çıktı

Teröristin yakalandığı hücre evinde yapılan aramada, kombi içerisine gizlenmiş bomba düzeneği bulundu. Adreste ABD üretimi 9 mm tabanca ve bomba yapımında kullanılan malzemeler de ele geçirildi. Teröristin kullandığı silahın, Amerikan askeri birliklerinde kullanılan bir marka olduğu öğrenildi. İşte adresten çıkanlar: 9 mm tabanca ve 2 şarjör, 31 adet şarjöre basılı vaziyette fişek. Bomba yapımında kullanılan lehim makinası, ampermetre, mini elektrik motoru ve motora bağlı elektrik devreleri. 3 küçük tüp başlığı, 2 küçük ampul ve muhtelif sayıda pil bloku.



