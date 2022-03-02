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Bombaları gök gürültüsü sandık

Rusya’nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna’da mahsur kalan Türk vatandaşlarından 164’ü düzenlenen tahliye uçuşu ile Romanya üzerinden Türkiye’ye getirildi...

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Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Bombaları gök gürültüsü sandık
Kıvanç Çebi

Rusya’nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna’da mahsur kalan Türk vatandaşlarından 164’ü düzenlenen tahliye uçuşu ile Romanya üzerinden Türkiye’ye getirildi. Ukrayna’dan kaçarak tren ve karayolu ile Romanya’ya giden 164 Türk vatandaşı tahliye seferiyle başarılı bir şekilde İstanbul’a getirildiler. Ukrayna’dan ailesiyle birlikte karayolu ile Romanya’ya geçen, Kıvanç Çebi, “Ukrayna’nın Harkiv kentinde bir inşaat firmasında çalışıyorum. Saldırının olduğu ilk gün uyandık sabaha karşı. Şehrin çevresi bombalanıyordu, şiddetli bir şekilde. En başta önce gök gürültüsü sandım.” dedi.

BOMBARDIMAN SESLERİYLE UYANDIK

3 günde 10 saatten fazla uyumadıklarını söyleyen Cengizhan Becerik, “Kharkiv’de bir Türk inşaat firmasında çalışıyoruz. Moldova üzerinden Romanya’ya geçtik. Yolculuk 2,5 gün sürdü. Ülkemize geldiğimiz için rahatladık. 3 gündür 10 saatten fazla uyumadık” diye konuştu.

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