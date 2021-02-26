Bornova Belediyesi önünde alkışlı protesto

İzmir Bornova’nın Yakaköy mahallesinde 2B kapsamında yer alan arazilerdeki evlerinin yıkılacağının haberini alan vatandaşlar, soluğu Bornova Belediyesi önünde aldı.

Bir süre sonra devlet tarafından tapularının kendilerine verileceğini ve bu sebeple imar hakkı da kazanacakları öne süren vatandaşlardan Caner Tan, “Biz Yakaköyü, Beşyol ve Çiçekliköy’de yapı kayıt belgeleri iptal edilen vatandaşlarız. 2017 sonrası e-harita görüntülerini baz alarak yapı kayıt belgelerimiz iptal oldu.

Türkiye’de yaklaşık 350 bin konut sahibi bizle aynı duruma düştü ve onlarında yapı kayıt belgeleri iptal oldu. Fakat Türkiye genelindeki 350 bin kişinin de bizle aynı durumda olmasına karşın Bornova Belediyesi sürekli bize baskı uyguluyor ve ’yıkıma geleceğiz’ diyerek bizleri tehdit ediyor.

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Biz şu anda yıkılması gündemde olan 2B arazilerinin hak sahipleriyiz. Biz yıllardır bu arazilerin devlet tarafından bize satılmasını bekliyoruz. Yeni gelen bir haberle bu arazilerin yıl sonuna kadar bizlere satılacağını öğrendik. Fakat bu sürecin tamamlanması beklenmeden binalarınızı ve evlerinizi yıkmaya geleceğiz diye tehditlere maruz kalıyoruz. Biz bu durumu belediye başkanına iletmeye çalışıyoruz fakat kendisine hiçbir türlü ulaşamıyoruz.

Bizler belediye başkanı Mustafa İduğ’dan haksız yere yapı kayıt belgeleri iptal edilen vatandaşların mahkeme sonuçlarının ve tapu verilme sürecinin beklenmesini istiyoruz. Zaten ilerleyen süreçte bizim tapularımız çıkacak ve bu bölgede bir imar çalışması olacak. İduğ’a soruyorum 3 ay sonra veya 5 ay sonra bu bölgeye imar gelecekse bizim evlerimizin yıkılması ne kadar doğru?” diyerek yıkım kararına tepki gösterdi.

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“Tapular geldiğinde sorun ortadan kalkacak”

Devlet tarafından tapularının verilmesi ile sorunun ortadan kalkacağını söyleyen vatandaşlardan Mithat Akça ise, “Zaten tapusu çıkacak olan bu mülklerin yıkımında niye bu kadar acele ediliyor? Tapuların gelmesi bu sorunu zaten çözüyor. Geçen yıl coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili çıkan bir kanun maddesi var.

Bu kanun ada maliklerinin, ada bazında toplanarak imara başvurabileceği yönünde. Yani bizim tapularımız geldikten sonra, hiçbir kuruma ihtiyaç duymadan biz arazilerimiz için imara başvurabiliyoruz. Bu sebeple belediyeden bizi mağdur etmemesini ve bizlere ek süre verilmesini istiyoruz.

Bizim evlerimizin yıkımına başlamadan önce depremde hasar görmüş evler var onlar yıkılsın. Zaten mantıklı bir sıra ile hareket edilirse sıra bize gelene kadar biz tapularımızı almış ve bu sorunlardan kurtulmuş oluruz. Yani biz belediyenin bu yıkımda neden bu kadar acele ve ısrar ettiğini anlayamıyoruz.

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Biz bu sorunu Sayın İduğ’a iletmek istiyoruz fakat kendisine bir türlü ulaşamıyoruz. Kendisi ile görüşene kadarda buradan gitmeyeceğiz” diye konuştu.

“Şuanda çok büyük bir mağduriyet yaşanıyor”

Yakaköy’de çok büyük bir mağduriyet yaşandığını söyleyen Temel Önkol da, “2017’de imar affından önce yapılan binaları da yıkmaya çalışıyorlar, 2020’de yapılan binaları da yıkmaya çalışıyorlar. Belediye olarak zaten bu yapı sahiplerine cezada kesildi. Daha ne yapılmak isteniliyor anlamıyoruz. Yıkıma geldiklerinde orada yaşayan insanlara, deprem sonrası taşınan depremzedelere bu kış ayında ne olacak hiç düşünülmüyor” diyerek Bornova Belediyesine tepki gösterdi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile görüşemeyen vatandaşlar, durumu alkışlarla protesto etti.

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