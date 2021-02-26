Gündem Bornova Belediyesi önünde alkışlı protesto
İZMİR

Bornova Belediyesi önünde alkışlı protesto

Evlerinin pazartesi günü yıkılacağı haberini alan bir grup vatandaş, Bornova Belediyesi önünde toplanarak belediye başkanı ile görüşmeye çalıştı. Başkan Mustafa İduğ’un görüşmediği kalabalık grup, durumu alkışlarla protesto etti.

Haber Merkezi İHA
Mağdur vatandaşlar, Başkan Mustafa İduğ ile görüşmek istiyor.
Mağdur vatandaşlar, Başkan Mustafa İduğ ile görüşmek istiyor.

İzmir Bornova’nın Yakaköy mahallesinde 2B kapsamında yer alan arazilerdeki evlerinin yıkılacağının haberini alan vatandaşlar, soluğu Bornova Belediyesi önünde aldı.

Bir süre sonra devlet tarafından tapularının kendilerine verileceğini ve bu sebeple imar hakkı da kazanacakları öne süren vatandaşlardan Caner Tan, “Biz Yakaköyü, Beşyol ve Çiçekliköy’de yapı kayıt belgeleri iptal edilen vatandaşlarız. 2017 sonrası e-harita görüntülerini baz alarak yapı kayıt belgelerimiz iptal oldu.

Türkiye’de yaklaşık 350 bin konut sahibi bizle aynı duruma düştü ve onlarında yapı kayıt belgeleri iptal oldu. Fakat Türkiye genelindeki 350 bin kişinin de bizle aynı durumda olmasına karşın Bornova Belediyesi sürekli bize baskı uyguluyor ve ’yıkıma geleceğiz’ diyerek bizleri tehdit ediyor.

Biz şu anda yıkılması gündemde olan 2B arazilerinin hak sahipleriyiz. Biz yıllardır bu arazilerin devlet tarafından bize satılmasını bekliyoruz. Yeni gelen bir haberle bu arazilerin yıl sonuna kadar bizlere satılacağını öğrendik. Fakat bu sürecin tamamlanması beklenmeden binalarınızı ve evlerinizi yıkmaya geleceğiz diye tehditlere maruz kalıyoruz. Biz bu durumu belediye başkanına iletmeye çalışıyoruz fakat kendisine hiçbir türlü ulaşamıyoruz.

Bizler belediye başkanı Mustafa İduğ’dan haksız yere yapı kayıt belgeleri iptal edilen vatandaşların mahkeme sonuçlarının ve tapu verilme sürecinin beklenmesini istiyoruz. Zaten ilerleyen süreçte bizim tapularımız çıkacak ve bu bölgede bir imar çalışması olacak. İduğ’a soruyorum 3 ay sonra veya 5 ay sonra bu bölgeye imar gelecekse bizim evlerimizin yıkılması ne kadar doğru?” diyerek yıkım kararına tepki gösterdi.

“Tapular geldiğinde sorun ortadan kalkacak”

Devlet tarafından tapularının verilmesi ile sorunun ortadan kalkacağını söyleyen vatandaşlardan Mithat Akça ise, “Zaten tapusu çıkacak olan bu mülklerin yıkımında niye bu kadar acele ediliyor? Tapuların gelmesi bu sorunu zaten çözüyor. Geçen yıl coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili çıkan bir kanun maddesi var.

Bu kanun ada maliklerinin, ada bazında toplanarak imara başvurabileceği yönünde. Yani bizim tapularımız geldikten sonra, hiçbir kuruma ihtiyaç duymadan biz arazilerimiz için imara başvurabiliyoruz. Bu sebeple belediyeden bizi mağdur etmemesini ve bizlere ek süre verilmesini istiyoruz.

Bizim evlerimizin yıkımına başlamadan önce depremde hasar görmüş evler var onlar yıkılsın. Zaten mantıklı bir sıra ile hareket edilirse sıra bize gelene kadar biz tapularımızı almış ve bu sorunlardan kurtulmuş oluruz. Yani biz belediyenin bu yıkımda neden bu kadar acele ve ısrar ettiğini anlayamıyoruz.

Biz bu sorunu Sayın İduğ’a iletmek istiyoruz fakat kendisine bir türlü ulaşamıyoruz. Kendisi ile görüşene kadarda buradan gitmeyeceğiz” diye konuştu.

“Şuanda çok büyük bir mağduriyet yaşanıyor”

Yakaköy’de çok büyük bir mağduriyet yaşandığını söyleyen Temel Önkol da, “2017’de imar affından önce yapılan binaları da yıkmaya çalışıyorlar, 2020’de yapılan binaları da yıkmaya çalışıyorlar. Belediye olarak zaten bu yapı sahiplerine cezada kesildi. Daha ne yapılmak isteniliyor anlamıyoruz. Yıkıma geldiklerinde orada yaşayan insanlara, deprem sonrası taşınan depremzedelere bu kış ayında ne olacak hiç düşünülmüyor” diyerek Bornova Belediyesine tepki gösterdi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile görüşemeyen vatandaşlar, durumu alkışlarla protesto etti.

İzmir'de isyan ettiren olay: Belediye eğik binaları yıkacağız diye evden çıkardı, hala yıkmadı, mağduruz
GÜNDEM
İzmir'de isyan ettiren olay: Belediye eğik binaları yıkacağız diye evden çıkardı, hala yıkmadı, mağduruz

Müteahhit iflas etti 11 yıldır tamamlanamadı: Bu sitenin sahipleri hırsızlar
FOTOĞRAF 10
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Arslanbey Mahallesi’nde 2009 yılında 9 bloktan oluşan bir site yapılmak üzere çalışmalar başladı. Siteden konut almak isteyen vatandaşlar ise peşinatla birlikte bir miktar para ödeyerek, ev sahibi olabilmenin hayalini kurdu.
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Elektrik hattından, tesisat ve bina kapılarına kadar çok sayıda çalışmada sona gelinen inşatta müteahhit iflas ettiğini öne sürerek, inşaatı bir başka müteahhide devretti.
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Yeni gelen müteahhit ise hak sahiplerine inşaatı devir aldığını tebligat yoluyla bildirince bir türlü kullanıma açılamayan 9 bloklu site harabeye dönüştü.
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5 müteahhit değiştiren siteden ev alan yaklaşık 180 kişi, 11 yıldır evlerine giremeyince aileleriyle birlikte yaklaşık 300 kişi mağdur oldu.
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Atıl kalan binalara dadanan hırsızla ise kapıdan elektrik hattına, pencereden demir korkuluklara kadar buldukları her şeyi çalmaya başladı. Hırsızları önlemek için binalara kilitli kapı yaptıran hak sahipleri, mağduriyetlerini gidermek için dava açtı.
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Açtıkları davada hak sahibi olduklarını kanıtlayan 180 kişi, inşaatı devralan müteahhitler ile anlaşamayınca milyonlarca lira değerindeki binalar çözümsüzlüğe mahkum kaldı. Aldıkları dairelere oturamadıkları için yıllarca kirada yaşadıklarını söyleyerek mağduriyetlerini dile getiren hak sahipleri, konunun çözüme ulaşması için yardım beklediklerini ifade ettiler.
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2009 yılında siteden bir daire almasına rağmen kirada oturmak zorunda kaldıklarını söyleyen Serhat Öner, İlk gelen müteahhit, ‘battım’ dedi ve terk etti gitti. Hem de bize bilgi vermeden gitti, ondan sonra yeni müteahhit geldi. O bize, buraya geldiğini, bu inşaatı devir aldığını tebligatla bildirdi. Onunla uzlaşmaya çalıştık ama uzlaşma sağlayamadık. O da bize belli başlı sıkıntı çıkardı. 11 yıldır mağduruz. Müteahhitler geliyor, gidiyor. 11 yıldır mağdur şekilde uğraşmaya devam ediyoruz. Çaba göstermeye çalışıyoruz ama bir şey elde edemiyoruz. Evlendim ama 6 yıldır kirada oturuyorum 11 yıldır alınan evime giremiyorum dedi.
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Sitede elektrikten, tesisat, kapı ve pencerelere kadar her şeyin hazır olduğuna dikkat çeken Öner, Her şey hazır fakat yıllar içerisinde harabe şekilde kalmış. Buradaki malzemeleri de fırsatçılar alıp götürüyor. Biz yardım istiyoruz, sesimiz duyulsun istiyoruz. Burası 9 bloktan oluşuyor. Sitenin içerisinde iş merkezi de var. Bize burayı konak şeklinde yapacaklarını söylediler fakat biz konaktan da vazgeçtik. Normal şekilde evlerimizde oturmak istiyoruz” diye konuştu.
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11 yıl önce siteden daire alabilmek için belli bir miktar para ödediğini söyleyen Zekeriya Kazar da, 11 yıldır mağduruz. Burası harabeye döndü. Hırsızlar, parçacılar, hurdacılar buradaki malzemeleri çalıp götürüyorlar. Bizde 11 yıldır kirada oturuyoruz. Mağduruz, birilerinin gelip bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Buraya gelen her müteahhit inşaata bakıyor, ‘yapacağız, ilgileneceğiz’ diyorlar ama kimse bir şey yapmıyor. Ben buraya 2009 senesinde 10 bin TL peşin para verdim. Toplamda bu daireye verdiğim para miktarı 18 bin 400 TL’dir. Buraya kaç tane müteahhit geldi, geçti onu bile artık bilemiyoruz. Müteahhitler hep, ‘yapacağız’ dedi. Sayısını bizde unuttuk şeklinde konuştu.
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Müteahhit iflas etti 11 yıldır tamamlanamadı: Bu sitenin sahipleri hırsızlar
Kocaeli'de ilk müteahhit iflas ettikten sonra yapım işi 5 kez el değiştiren ve yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 11 yıldır inşaat çalışmaları tamamlanamayan 9 bloklu siteden ev alan yaklaşık 180 kişi mağdur oldu. Atıl kalan ve sahiplerinin giremediği evler ise hırsızların uğrak yeri haline geldi.


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