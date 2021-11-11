Boşanmalar mercek altında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gelecek sene Türkiye genelinde boşanma araştırması yapılacağını söyledi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na 2022 bütçesini sunan Yanık, “Önümüzdeki dönemdeki misyonumuz, ‘Bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamalar olacak.” dedi. Yanık, “2022 yılında Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması’nın (TÜGPA) üçüncüsü gerçekleştirilecek. Boşanma nedenlerini incelemek üzere Türkiye geneli nicel bir araştırma yapılacak.” ifadelerini kullandı.

KORUYUCU AİLE SAYISI 16 KAT ARTTI

Yanık, ayrıca sokakta çalıştırılan ve dilendirilen 27 bin 520 çocukla ilgili önlem alındığını aktardı. Koruyucu aile yanında kalan çocukların sayısının son 19 yılda 16 kat arttığını ifade eden Yanık, “Bu sayı Eylül itibarıyla 8 bin 242’ye ulaştı. Bu yıl, 338 çocuğumuz evlat edindirildi. Ülke genelindeki bin 193 Çocuk Evi’mizde 6 bine yakın çocuğumuz kalıyor.” dedi. Yanık, 2021 eylül ayı sonuna kadar vatandaşa 5 milyar 493 milyon TL elektrik tüketim desteği sağlandığını bildirdi.

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Yeni müjdeler:

10 yatılı otizm merkezi: 2022 yılında 9 ilde 10 yeni ihtisaslaşmış gündüz ve yatılı otizm merkezi faaliyete geçirilecek.

400 sosyal hizmet merkezi: Hizmete açılan 374 Sosyal Hizmet Merkezi’ne (SHM), bu yıl 6 tane daha eklenecek. Yeni yılda da 20 SHM açılacak. Sayıları ülke genelinde 400’e ulaşacak.

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