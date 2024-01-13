BOYGA’dan Tel Tamir’de tam isabet

Terörle mücadelede etkin olarak kullanılan İHA ve SİHA’lar hedefleri tam isabet vuruyor. Suriye’nin kuzeyindeki Tel Tamir bölgesinde üslenen komandolar, bölgede tespit ettiği PKK hareketliliğini merkeze bildirdi. Özel Kuvvetler personeli tarafından yerli mühimmat yüklenen BOYGA İHA hedefe uçuruldu. M4 Karayolu’ndaki aracı bir süre izleyen İHA, yerli 81 mm havan mühimmatını hedefe bıraktı. Başarılı atışla araçta bulunan PKK/YPG’li 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Döner Kanatlı İnsansız Hava Aracı BOYGA’nın operasyon için tercih edilmesinin birkaç nedeni var. Öncelikle teröristlerin yeri belirlenince, vakit kaybetmemek için BOYGA havalandırıldı. İkinci neden ise BOYGA’nın küçük ve sessiz olması. Neredeyse duyulamayacak kadar sessiz uçması ve havada bulunduğu sırada görünürlüğünün düşük, fark edilmesinin zor olması nedeniyle BOYGA bu gibi özel operasyonlarda kullanılıyor.