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Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferleri iptal edildi

11:1919/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
DHA
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Gökçeada ve Bozcaada feribotları
Gökçeada ve Bozcaada feribotları

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, bugün Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 11.00 seferi iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 15.00, Gökçeada'dan 13.00 ve 17.00 seferleri yapılamayacak.




#çanakkale
#gökçeada
#bozcaada

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