GündemBozdağdan Kılıçdaroğluna sert tepki
POLİTİKA

Bekir Bozdağ'dan ​CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, tutuklu FETÖ'cü askerler üzerinden hükümete yüklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

Bekir Bozdağ, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün gönüllü sözcülüğünü yaptığını söyledi.

Bozdağ açıklamasında şunları dile getirdi:

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,katıldığı televizyon programında darbeye fiilen katılan erleri adeta suçsuz ilan etti, savundu ve dedi ki: "Şimdi rütbesiz bir askerin günahı nedir? Şimdi bir askerin komutanı talimat vermiş,çıkacaksın dışarıya. Hepimiz askerliğin kurallarını biliyoruz. Komutanın emri tartışılmaz ve koşulsuz yerine getirilir. Eğer komutanın emrini tartışırsanız,zaten orada askerlik bitmiş demektir. Şimdi bu er çıkıyor, komutanı alıyor, götürüyor. Sonra siz çıkıyorsunuz, komutana birşey yapmıyorsunuz; ama askeri linç ediyorsunuz."

Bu değerlendirmesiyle Kılıçdaroğlu; darbeye teşebbüs suçunun; sadece komutanlar tarafından işleyebilir bir suç olduğunu,darbeye katılsalar ve insanları öldürseler bile,bunları, emre uyarak yaptıkları için erlerin darbeye teşebbüs suçunun faili olamayacağını,adeta söylemiş oldu."

Darbede emre uyanlar da sorumludur

Darbeye teşebbüs etmek,adam öldürmek,mala cana zarar vermek, suçtur. Bu suçları işleme emri verenler ve bu emre uyanlar,sorumluluktan kurtulamazlar. Çünkü, "Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez;yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz." (Anayasa137/2)

Konusu suç olan emir askere verilmez, verilemez. Konusu suç olan emri, asker de yerine getirmez, getiremez. Konusu suç olan emri veren de yerine getiren de sorumluluktan kurtulmaz, kurtulamaz. Yerine getirildiğinde askerleri sorumluluktan kurtaran emir,konusu suç olmayan emirdir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz" şeklindeki anayasa hükmünü yok sayan veya çarpıtan hiç bir değerlendirme doğru değildir.

Darbecilerin karşısına Türk bayraklarıyla çıkanlara; darbecilere "yapmayın, etmeyin, vazgeçin" diyenlere; kurşunlara göğsünü siper edenlere veya tankların önüne yatanlara karşı silah kullanma emrini veren alçaklar bunlardan sorumlu olduğu gibi bu emirlere uyanlar da sorumludur."

CHP FETÖ'yü savunuyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra 15 Temmuz şehitlerinin, 15 Temmuz gazilerinin, şehit yakınlarının ve darbeyi engellemek için canı pahasına mücadele eden ve darbecilere millet darbesi vuran milyonların hakkını savunurken neredeyse hiç görmedik.

Ama CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu; darbeye karışan erlerin,darbe teşebbüsünde bulunan darbecilerin ve FETÖ’nün adeta gönüllü sözcülüğünü/müdafiiliğini yaparken defalarca gördük. İşte kontrollü darbe iftirası, tek tip kıyafet,ceza muafiyeti, kötü muamele iftiraları... bazı örnekler. Sizce CHP; şehitlerin, şehit yakınlarının, gazilerin ve darbecilere millet darbesi yapan Türk halkının mı hukukunu savunuyor yoksa darbe teşebbüsünde bulunanların FETÖ’cülerin mi hukukunu savunuyor? CHP’yi darbecilerin/FETÖ’nün karşısında; ama milletin yanında durmaya çağırıyorum."

ÖNERİLEN VİDEOLAR
2017'de Kaybettiklerimiz
Bu sene sanat ve medya dünyasından birçok isim aramızdan ayrıldı. 2017'de hayatını kaybedenleri saygıyla ve rahmetle anıyoruz...


Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede
Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, kuşatma nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, saldırı anında kafasına aldığı darbe ve kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler: El Cezeri
Yaptığı otomatik makineler ile günümüz mekanik ve sibernetik biliminin temelini atan, ilk robotu yapan ve çalıştıran Cezeri'yi Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimizde ele aldık.


Filistin'in cesur kızı: Ahed Tamimi
İsrail askerlerinin 19 Aralık'ta gözaltın aldığı Filistinli Ahed Tamimi için hazırlanan klip, Arap basınında büyük ilgi görüyor.
2018'de hayatımız değişecek
Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. İşte 2018'de beklenen değişiklikler...
Jackson Follmann kazanın yaralarını sarıyor
Chapecoense takımının düşen uçağından kurtulan üç futbolcudan biri olan ve sağ bacağı kesilen Jackson Follmann, dostluk maçında sahaya çıktı.


"Türkiye, Türkiye'den daha fazlasıdır"
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı" projesinin tanıtım klibi yayınlandı. Klipte, Suriyeli mülteci bir kızın gözünden savaşın yol açtığı yıkım anlatılıyor.



Kudüs direnişinin sembolü: Cüneydi artık ailesinin yanında
Kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu. Cüneydi, gözaltı sırasında İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.
Erdoğan’ın ​Tunus ziyaretinde tek bayrak detayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Beji Kaid Essibsi ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan iki liderin konuşmasında tek bayrak vurgusu dikkat çekti.


Edebiyatımızın ikinci 'Makber'i
Melankolik yapısı ve hüzün dolu şiirleriyle tanınan Ümit Yaşar Oğuzcan'ın en acıklı şiirlerinden biridir: Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Edebiyatımızın ikinci 'Makber'inin hikayesi...


Çad halkı Erdoğan'a seslendi: Afrika gençliğinin size ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Erdogan'ın Çad ziyareti öncesi caddeler, Türk ve Çad bayraklarıyla süslendi. Ziyaret nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Çadlı bir kadın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlattı.
‘Kahraman Adamlar’ miniklerin dünyasını renklendiriyor
Sosyal Hizmetler alanında yüksek lisans yapan Furkan Can, arkadaşlarıyla gittiği dezavantajlı çocukların bulunduğu mahallelerde etrafı süsleyerek gönüllü palyaçoluk yapıyor.
Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah suçlama
Suudi Arabistan'da bir tartışma programında Orta Doğu'nun gidişatı konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa'ya geldi. Medine'nin koruyucusu Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi siyasi analist Amid el-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu söyleyerek bakana destek verdi.


Hartum Üniversitesi Rektörü Erdoğan'ı böyle takdim etti
Hartum Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora takdim ettiği törende konuşan rektör Ahmed Süleyman, "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar Sudan'ın gençleridir. Seni bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyorlardı. Düşmanların karşısında dik durduğunuzu gördüler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin zalimler karşısında, 'hayır, binlerce kere hayır' dediğinizi gördüler.” dedi.
İsrailli vekil Filistinli kadınlara hakaret etti!
İsrailli milletvekili Oren Hazan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak, tutukluların yakınlarına sözlü saldırıda bulundu.
Eski bir Osmanlı toprağı: Sevakin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da eskiden Osmanlı toprağı olan Sevakin Adası'nın restorasyon için Türkiye'ye tahsis edilmesini istedi. Sudan bu talebi kabul etti. Peki Sevakin Adası neden önemli, tarihinde neler yaşadı?
Araç ruhsatında yeni dönem
1 Ocak'tan itibaren yeni araç alanlar ve ikinci el araçların satış sonrası işlemleri artık noterlerde yapılacak. Yeni dönemde plaka numaraları tek merkezde toplanacak. Özel plaka alınamayacak
Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün en anlamlı yenilgisi
Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası Finali'nin ardından Taha Akgül, Down sendromlu Emir'le gösteri maçı yaptı. Minik Emir'in minderdeki oyunları ve şampiyon güreşçimizin naifliği ayakta alkışladı. Emir'in Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ü tuş ettiği anda yaşadığı mutluluk ise, "Bir çocuğun gülümsemesi her şeye değer" dedirtti.

‘Dağların aslanları’ ansızın vuruyor
Eğirdir Dağ Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda verilen ve dünyada sadece birkaç ülkenin gerçekleştirebildiği "Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı"nda komandolar, zorlu hava, arazi ve iklim şartlarında eğitim alarak, senaryo gereği çıkan çatışmada teröristleri imha etti.
Sinemaya 'ses' veren isim: Charlie Chaplin
Sessiz sinemanın son ve en büyük temsilcilerinden biri olan Charlie Chaplin'in beyaz perdeye yansıttığı tiplemeler bugün bile hala hafızalarda. Filmlerinde komik olaylar üzerinden olaylar üzerinden insana ve topluma dair derin analizlerle ön plana çıkan Chaplin, modern sinemanın mimarları arasında en önemli isimlerden biri.


KAPAT

YUKARI