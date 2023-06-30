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Bozkırın saklı cenneti hayran bıraktı

Sivas’ın Yıldız beldesinde bulunan Değirmenaltı Mağaraları ve Şelalesi görenleri hayran bırakıyor.

04:00 . 30/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Değirmenaltı Mağaraları ve Şelalesi.

Değirmenaltı Mağaraları ve Şelalesi.

Sivas merkeze yaklaşık 52 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız beldesi, bozkırın saklı cenneti olarak adlandırılan Değirmenaltı Mağaraları ve Şelalesi'ne ev sahipliği yapıyor. Çevre halkı tarafından yoğun ilgi gören Değirmenaltı, doğal güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor.


ÇOK GÜZEL BİR YER DOĞA HARİKASI

İstanbul’dan Sivas’a bayram tatiline gelen Turna Boyraz, Değirmenaltı Mağaraları ve Şelalesi'nin doğa harikası olduğundan bahsederek, “Burası çok güzel bir yer, doğa harikası. Biz de ilk defa geliyoruz. Burası çok güzel ama gelen piknikçiler tarafından çok pis bırakılmış. Vatandaşlar tarafından biraz daha özenle davranılırsa turistlik açıdan çok değerli bir yer olduğunu düşünüyorum. Eğer buranın daha çok değer verilip temiz tutulursa, burası gerçek anlamda dinlenmek içinde keyif almak için de güzel bir yer. Burası doğal bir oluşum, suyu da gayet güzel. Ben İstanbul’dan geldim ve gayet güzel” diye konuştu.

ÇEVRE TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİLMELİ

Tuncay Boyraz, son olarak şelalenin atmosferinin çok güzel olduğunu ama çevresinin pis bırakıldığını dile getirerek, "Burası çok güzel bir yer, ben buraya geçen sene de geldim. Çevreyi pis bırakmışlar. Burası Antalya’da olsa çok değer görürdü. Bu değeri ilimize katmalıyız” dedi.



#Turizm
#Turist
#Tabiat
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