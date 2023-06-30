Bozkırın saklı cenneti hayran bıraktı

İstanbul’dan Sivas’a bayram tatiline gelen Turna Boyraz, Değirmenaltı Mağaraları ve Şelalesi'nin doğa harikası olduğundan bahsederek, “Burası çok güzel bir yer, doğa harikası. Biz de ilk defa geliyoruz. Burası çok güzel ama gelen piknikçiler tarafından çok pis bırakılmış. Vatandaşlar tarafından biraz daha özenle davranılırsa turistlik açıdan çok değerli bir yer olduğunu düşünüyorum. Eğer buranın daha çok değer verilip temiz tutulursa, burası gerçek anlamda dinlenmek içinde keyif almak için de güzel bir yer. Burası doğal bir oluşum, suyu da gayet güzel. Ben İstanbul’dan geldim ve gayet güzel” diye konuştu.