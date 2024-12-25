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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma başlatıldı

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma başlatıldı

08:1025/12/2024, Wednesday
DHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hüseyin Baş hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hüseyin Baş hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile soruşturma başlatıldı.

Bağımsız Türkiye Partisi(BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında 22/12/2024 tarihinde partisinin bir toplantısında yapmış olduğu konuşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na karşı hitabı, sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.


#BTP
#Hüseyin Baş
#Recep Tayyip Erdoğan

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