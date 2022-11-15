6'lı masadan BTP'li Hüseyin Baş'a ret: İYİ Parti ve CHP'nin girişimleri Saadet'i ikna etmeye yetmedi

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında muhalefete "6'lı masaya beni de alın" çağrısında bulundu. Baş, Millet İttifakı'na girme talebinin daha önce reddedildiğini ifade ederek şu açıklamaları yaptı:

"Ben Temel Bey'e bir aracıyı gönderdim. Bir sor; 'ne problem var, biz bir şey mi yapmışız, ne yapmışız?' Temel Bey'in şöyle söylediği bana iletildi: 'Ya onlar çok Atatürkçü bir parti.' Ben şok içinde kaldım. Benim duyduğum bu."

Bize CHP, Kemal Bey cephesinden de 'Temel Bey'le görüşün, orayı çözün ki biz masada yer alalım' dendi. Ben bunu açıkça söylüyorum. Biz de dedik ki bir gidip görülelim. Ama bu cevabı aldık."

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SAADET PARTİSİ BTP'Yİ MASADA İSTEMEDİ

Baş'ın bu çıkışının ardından Saadet cephesinden gelen açıklamalarda BTP'nin 6'lı masaya katılmasına karşı mesafeli bir duruş sergilendi. Saadet Partisi'nin, zaten hali hazırda geçmişten bu yana mesafeli durduğu Bağımsız Türkiye Partisi'nin 6'lı masaya katılmasına Necmettin Erbakan ve Haydar Baş arasında yaşanan sorunlardan kaynaklı olarak sıcak bakmadığı iddia edildi.

İLK OLUMLU CEVAP İYİ PARTİ'DEN

Hüseyin Baş'ın 6'lı masaya ikinci kez katılma talebine ilk olarak İYİ Parti olumlu cevap verdi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Hüseyin Baş, görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır"

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AKŞENER KONUYU MASAYA GÖTÜRECEĞİNİN SÖZÜNÜ VERDİ

İYİ Parti'nin bu açıklamasının ardından Meral Akşener, BTP'li Hüseyin Baş ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Akşener, "Hüseyin Baş televizyon programında 6’lı masada yer almak istediğini ifade etti, bir çağrıda bulundu. Ben, o 6’lı masada oturan İYİ Parti’nin Genel Başkanı olarak ayın 14’ünde yapacağımız toplantıya Sayın Baş’ın yaptığı çağrıyı getireceğim" dedi.

CHP'Lİ ÖZTRAK: MEMNUNİYET DUYARIZ

İYİ Parti'nin Baş'ın masaya katılma talebine olumlu geri dönüş yapması sonrası CHP de yeşil ışık yaktı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP sıcak bakar, gayet de büyük memnuniyet duyarız. Bu kararı alacak olan sayın genel başkanlardır. Otururlar, bununla ilgili davet verilir mi verilmez mi konuyu tartışırlar ama bizim bakış açımız aynen böyledir."

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MASADAN HÜSEYİN BAŞ'A RET

Ancak Hüseyin Baş, İYİ Parti ve CHP'den aldığı desteği, diğer dört partiden alamadı. 6'lı Masa, ikinci turdaki ikinci toplantısını yaklaşık bir buçuk aylık aranın ardından geçtiğimiz gün gerçekleştirdi. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, BTP’nin adı anılmadan ittifakın altı parti olarak devam edeceği vurgulandı.

"İKTİDARIN KAZANMAMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Masaya katılma talebi reddedilen Baş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Baş, Manchester United'da 7 sırt numarası ile forma giyen futbolcu Cristiano Ronaldo'ya ait bir fotoğrafı ‘Sakin’ notuyla paylaştı. BTP Genel Başkanı Baş, bir diğer paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"Gençleri iyi tanıyın, kafalarına bir şey koyduklarında yaparlar; biz yine de iktidarın seçimi kazanamaması için elimizden geleni yapacağız."

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6’lı masaya ilişkin açıklama, kamuoyuna saygıyla… pic.twitter.com/APiRpq51iD — Hüseyin Baş (@huseyinbas_BTP) November 14, 2022

GÜNDEM Akşener'in 6'lı masaya davet ettiği Hüseyin Baş'ın ablası Emine Bayraktar isyan etti: Bütün haklarımı gasp ettin ablasına bunu yapan millete ne yapar?