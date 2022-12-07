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POLİTİKA

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Togg'u hedef aldı: Fabrikadan çakarlı çıkıyor

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, konuk olduğu yayında Türkiye'nin yerli ve milli otomobilini hedef aldı. Togg için çirkin imalarda bulunan Baş, "Kırmızı ışıktan muaf tutulabilir. Bir pazarlama taktiği. Çünkü zaten binenler kırmızı ışıkta durmayanlar olacağı için sorun da yaşamazlar. Çakarsız Togg yok zaten. Fabrikadan çakarlı çıkıyor." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Toggu hedef aldı: Fabrikadan çakarlı çıkıyor
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş

"6'lı masaya beni de alın" çağrısında bulunan ancak bu talebi reddedilen Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, katıldığı yayında Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u hedef aldı.

"KIRMIZI IŞIKTAN MUAF TUTULABİLİR"

Togg'u itibarsızlaştırmaya çalışan Baş, şu ifadeleri kullandı:

"Togg'la ilgili şu olabilir mesela kırmızı ışıktan muaf tutulabilir. Bir pazarlama taktiği. Çünkü zaten binenler kırmızı ışıkta durmayanlar olacağı için sorun da yaşamazlar. Çakarsız Togg yok zaten. Fabrikadan çakarlı çıkıyor."

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