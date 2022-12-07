BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Togg'u hedef aldı: Fabrikadan çakarlı çıkıyor

"6'lı masaya beni de alın" çağrısında bulunan ancak bu talebi reddedilen Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, katıldığı yayında Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u hedef aldı.

"KIRMIZI IŞIKTAN MUAF TUTULABİLİR"

Togg'u itibarsızlaştırmaya çalışan Baş, şu ifadeleri kullandı:

"Togg'la ilgili şu olabilir mesela kırmızı ışıktan muaf tutulabilir. Bir pazarlama taktiği. Çünkü zaten binenler kırmızı ışıkta durmayanlar olacağı için sorun da yaşamazlar. Çakarsız Togg yok zaten. Fabrikadan çakarlı çıkıyor."

EKONOMİ 3 dakikada 1 Togg: Satışta öncelik vatandaşın