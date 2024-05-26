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Bu atölyeler hem çocuklar hem anneler için

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) vizyon projelerinden Mevlanakapı Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi'nin tanıtımı yapıldı.

Burak Doğan
04:00 - 26/05/2024 Pazar
Güncelleme: 04:40 - 26/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Etkinlikte konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, projenin Mevlanakapı Yurdu'nun bir parçası olarak hayata geçirildiğini söyledi. Altun, Mevlanakapı Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi'nin 0-12 yaş grubundaki çocuklarla beraber ailelere de hizmet verdiğine dikkati çekerek, "Biz istedik ki çocuklar gelsin, bir taraftan atölyelere katılsınlar, bir taraftan kütüphanelerde kitaplarını okusunlar, bir taraftan masal dinlesinler, başka faaliyetlere katılsınlar, bir taraftan da aileleri de bu çalışmaların bir parçası olsun. Bu merkezden hem çocuklarımız istifade ediyor hem de annelerimizin yaptığı ve katıldığı birçok atölyemiz var" ifadelerini kullandı.

Merkeze hem çocuklardan hem ailelerden ciddi bir teveccühün olduğuna işaret eden Fatmanur Altun, gerçek bir ihtiyaca dokunduklarının, gerçek bir noktaya temas ettiklerinin anlaşıldığını dile getirdi.


MEB'in yeni müfredatını değerlendiren Maarif Platformu'ndan 22 maddelik öneri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz günlerde “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ni (TYMM) duyurdu. Taslağı kamuoyuna açılan eğitim modeline ilişkin Maarif Platformu da değerlendirmelerde bulundu. Platform Başkanı Prof. Dr. Osman Çakmak ile birçok öğretim görevlisinin katkısıyla hazırlanan değerlendirme raporunda, yeni müfredata ilişkin 22 madde halinde MEB'e bazı önerilerde bulunuldu. MEB'in hazırladığı taslak geneli itibariyle başarılı bulunarak “Yetkin ve Erdemli Birey” sloganıyla kaleme alınan öğretim programları perspektifinde, evrensel bilim kadar milli ve yerli içeriğe de yer verilmeye çalışıldığına da dikkat çekildi. Geliştirilen yeni müfredatta, “bilgiyi aktarma” tabanlı mevcut yöntemlere; müzakere, akl-etme, eleştiri, deneme-yanılma, yaparak-yaşayarak öğrenme gibi, bilgiyi kullanım esaslı yeni nesil teknoloji tabanlı yöntemlere yer verilmesi gerektiği ve bu noktada Nizamü’l-Mülk, İbni Haldun, Gazali, Ahmet Yesevi, Geylani ve Bediüzzaman’ın insan, bilgi ve toplum tasavvurları, yeni eğitim modelleri için yol gösterici olabileceği vurgulandı.

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