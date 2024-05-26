Bu atölyeler hem çocuklar hem anneler için

Etkinlikte konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, projenin Mevlanakapı Yurdu'nun bir parçası olarak hayata geçirildiğini söyledi. Altun, Mevlanakapı Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi'nin 0-12 yaş grubundaki çocuklarla beraber ailelere de hizmet verdiğine dikkati çekerek, "Biz istedik ki çocuklar gelsin, bir taraftan atölyelere katılsınlar, bir taraftan kütüphanelerde kitaplarını okusunlar, bir taraftan masal dinlesinler, başka faaliyetlere katılsınlar, bir taraftan da aileleri de bu çalışmaların bir parçası olsun. Bu merkezden hem çocuklarımız istifade ediyor hem de annelerimizin yaptığı ve katıldığı birçok atölyemiz var" ifadelerini kullandı.