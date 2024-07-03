Bu da Maslak eşkıyası

Türkiye’de yatırımları da olan Suudi Arabistanlı iş adamlarını restoranda yemek yedikleri sırada ırkçı küfürler eşliğinde bıçakla tehdit eden tur şirketi sahibi Murat İnal tutuklandı. Patronlar Dünyası’nın yayınladığı görüntülerde, Khaled Fouzan ve İbrahim Al Hudaithi’nin de aralarında bulunduğu iş insanları sohbet ederken elinde bıçak bulunan bir kişi yanlarına yaklaşıyor ve “Benim ülkem burası, bak bıçak burada. Sokmazsam...” diyerek küfredip tehditler savuruyor.