Bu da Maslak eşkıyası

Türkiye’de yatırımları da olan Suudi Arabistanlı iş adamlarını restoranda yemek yedikleri sırada ırkçı küfürler eşliğinde bıçakla tehdit eden tur şirketi sahibi Murat İnal tutuklandı. Patronlar Dünyası’nın yayınladığı görüntülerde, Khaled Fouzan ve İbrahim Al Hudaithi’nin de aralarında bulunduğu iş insanları sohbet ederken elinde bıçak bulunan bir kişi yanlarına yaklaşıyor ve “Benim ülkem burası, bak bıçak burada. Sokmazsam...” diyerek küfredip tehditler savuruyor.
BAK BIÇAK BURADA!
Sarıyer’deki Maslak 1453 sitesinde bulunan bir restoranda gerçekleşen olayda iş insanları saldırı girişimini tepki vermeden dinleyerek, saldırganı telefonla kayıt altında alıyor. Restoranda görev yapan güvenlik görevlilerinin vandala müdahale etmemesi dikkat çekiyor. İnal’ın, ihbar üzerine restorana gelen polislere de direndiği belirtiliyor. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre vandal bir turizm şirketinin sahibi olan 43 yaşındaki Murat İnal. Dün evinde gözaltına alınan İnal, kasten yaralamaya teşebbüs, görevi yaptırmama ve direnme suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İnal’ın olay sırasında alkollü olduğu öğrenildi.