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Bu evler bayrama yetişecek

Depremin vurduğu Nurdağı’nda 310 köy evi inşa edilecek. İlk temeller 6 Mart’ta Belpınar’da atılmıştı. Burada köylüler için 14 ev, hayvanlar için 14 ahır ve cami inşa ediliyor. 18 günde evlerin iskeleti bitti, çatı ve duvarlar örülüyor. Projeyi yürüten firma yetkilileri, evlerin bayrama kadar oturulacak hale geleceğini söyledi.

Abdullah Sarica
Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Belpınar Mahallesi’nde inşa edilecek ev ve ahırlar bayrama kadar tamamlanacak.

Belpınar Mahallesi’nde inşa edilecek ev ve ahırlar bayrama kadar tamamlanacak.

Afet bölgesindeki 11 ilde inşa edilecek 143 bin köy evinden ilklerinin Ramazan Bayramı’na yetiştirilmesi için çalışmalarda tempo arttı. 6 Şubat'taki afetten etkilenen Nurdağı’nda 310 köy evi inşa edilecek. Bu kapsamda öncelikle evlerin yapılacağı yerler belirlenerek zemin sağlamlığı kontrol edildi. Ardından da inşa süreci için kollar sıvandı. İl ve ilçelere depreme dayanıklı yatay mimariye uygun konutlar yapılacakken, köyler için de kültürel dokuya uygun tek katlı köy evleri yapılıyor.

HIZLA YÜKSELDİ

Nurdağı'na bağlı Belpınar Mahallesi'nde köy evlerinin yapımı 6 Mart’ta başladı. Buraya toplam 14 ev yapılacak, ayrıca köylülerin geçim kaynağı olan hayvanları için de 14 ahır inşa edilecek. Bunun yanı sıra köylüler için bir cami olacak. 18 günde inşaatların betonarme kısmı tamamlandı. Şimdi de çatı ve duvarları örülüyor. Ardından ince işçilik, çevre düzenlemesi tamamlanıp sahiplerine teslim edilecek. Projeyi yürüten firma yetkilileri, bayrama kadar evlerin hazır hale getirilmesini hedeflediklerini belirtiyor.

HER SAFHADA DENETİM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, evlerin inşasında kullanılan malzemeleri denetleyip depreme dayanıklılığını test ediyor. Her beton, kolon ve kiriş için ayrı ayrı örnekler alınıp inceleniyor. İncelemenin ardından onay verilmesiyle inşaata devam ediliyor. Dayanıklılığın arttırılması için her evde 17 ton demir kullanılırken, evlerin yapılması için seçilen zeminin sert kayalardan oluştuğu görüldü.

Abdullah Sarica, Ali Kürşat Büyükada.

3+1 ve 126 m2

Evlerin kullanışlı ve geniş olmasına dikkat edildi. 3 oda ve 1 salondan oluşacak evler, brüt 175 metrekare, net ise 126 metrekare kullanım alanına sahip. Bu evler, köylülerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlandı. Evlerde geniş veranda ve bahçe de bulunuyor.

Türkoğlu’nda temeller atıldı

Depremden en fazla etkilenen yerleşim yerlerinden Türkoğlu'na bağlı kırsal Özbek Mahallesi'nde köy evlerinin yapımı başladı. Kahramanmaraş'a kazandırılacak kalıcı konutlar anlamında ilk olacak çalışma kapsamda evlerin temeli atılıyor. 3+1 ve 130 metrekare olarak planlanan evlerin 7-8 ay içinde hak sahiplerine teslim edilmesinin hedefleniyor.



#afet
#inşa
#Ramazan
#bayram
#mimari
#proje
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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