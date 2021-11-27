​Bu faizler düşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’deki depremzedeler için yapılan deprem konutların teslim töreni, İzmir Alsancak Stadı ve toplu açılış törenlerine katıldı. İzmir’de Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde Menemenlilere, “Maşallah, nedir bu hal, muhteşemsiniz, muhteşem” diye seslenen Erdoğan, “Menemen bana şimdiden 2023’ün müjdesini veriyor” dedi.

YALANDAN BAŞKA SERMAYESİ YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam yatırım tutarı 2 milyar 250 milyon lirayı bulan bu konut ve dükkanların İzmir’e hayırlı olmasını diledi.

Alandakilerin, “Vur vur inlesin Bay Kemal dinlesin” sloganları üzerine Erdoğan, “Hanım kardeşlerim Bay Kemal’in vurulacak yeri kalmadı, bitti bitti. Yalandan başka sermayesi yok. Dürüstlük hak getire, yok.” dedi.

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IMF’Yİ BU ÜLKEDEN KİM ÇIKARDI?

İktidara gelir gelmez gelişmekte olan ülkelere karşı en önemli vesayet aracı olarak kullanılan IMF reçetelerini bir kenara bıraktıklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

“IMF’yi bu ülkeden kim çıkardı? CHP’nin Parti Sözcüsü IMF ile maşallah el ele, kol kola geziyor. Hala geziyor. Çünkü onlar IMF’nin dilinden anlar. Biz ise 23,5 milyar dolar IMF’ye borç vardı, Mayıs 2013’te parasını ödedik ve gönderdik. Biz buyuz. Merkez Bankası’nın döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi 127 milyar dolar. Nereden nereye? İşte uygulandığı her yerde başarısızlıkla sonuçlanan, milleti açlığa, işsizliğe, fakirliğe mahkum eden IMF reçeteleri yerine, kendi kalkınma ve ekonomi programımızın altyapısını inşaya başladık.”

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Erdoğan, yatırım, istihdam, üretim ve bu politikaların altyapısını 19 yıldır inşa ettiklerini belirterek, salgınla birlikte ortaya çıkan küresel ekonomik krizin bu dönüşümü hızlandırma ve neticelendirme fırsatı verdiğini ve yaptıklarının bu fırsatı değerlendirme olduğunu anlattı.

HALKIMIZI FAİZE EZDİRMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Merkez Bankasının döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi 127 milyar dolar. Nereden, nereye. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler. Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye’nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar. Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Bizim tek hedefimiz, insanımızın işine, aşına, geleceğine sahip çıkmaktır. Yüksek faizmiş, düşük kurmuş, IMF reçeteleriymiş; bunların hiçbiri bizim insanımızın işinden, aşından, geleceğinden daha önemli değildir. Allah’ın izni, milletimizin dirayetiyle 1923’te başaramadıkları gibi 2023’te de başaramayacaklar.” ifadelerini kullandı.

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EKONOMİYİ TEDAVİ AŞAMASINA GEÇTİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “19 yıldır bu ekonomi politikasının hazırlıklarını yapıyoruz. Artık ülkemiz ekonomisinin kronik hastalıklarını azaltma değil tedavi etme aşamasına geçtik. Hiç endişe etmeyin, şirketlerimiz daha çok kazanacak, çalışanlarımız daha iyi ücret alacak, bireylerin bundan sonraki süreçte eli bolluk içinde olacak. Milletimizin 2023’te tercihini mandacı iktisatçı ve siyasetçilerden yana değil büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasından yana kullanacağına yürekten inanıyorum.” dedi.

Bayraklı ilçesinde 30 Ekim 2020’de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelere anahtarları teslim edildi.

Depremzedelere sözümüzü tuttuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraklı Manavkuyu’da düzenlenen Deprem Konutları Teslim Töreni’nde konuşmasına İzmir depreminde hayatını kaybeden 117 vatandaşı rahmetle yad ederek başladı. Erdoğan, “Rabb’im ülkemizi ve milletimizi bu tür afetlerden muhafaza eylesin.” dedi.

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Elazığ’da 23 bin 677 konut ve 2 bin 515 köy evi, Malatya’da 6 bin 287 konut ve 1555 köy evi inşa ederek vatandaşlara teslim ettiklerini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

“İzmir depreminin ardından da Bayraklı’da yerinde 1391 konut ve 302 dükkan, rezerv alanda ise 3 bin 649 konut ve 511 dükkan inşa etmek için hemen harekete geçtik. Böylece Bornova Eğridere’deki 34 köy eviyle birlikte İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut ve 353 dükkan yapma kararı aldık. Bu evleri de bir yıl içinde teslim etmeye başlama sözü verdik. İşte bugün sözümüzü tutuyor ve ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz.

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Kardeşlerim, bizler AK Parti’yiz. Bizler söz veririz, sözümüzü tutarız. Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerimize yayılan projelerimizdeki 546 konut ve 145 dükkan biraz sonra sahipleriyle buluşacak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir başka ifadeyle kira bedelinden bile düşük ödeme tutarlarıyla vatandaşlarımız yeni, konforlu, güvenli evlerine kavuşacaklar.” dedi.

İZMİR’E 19 YILDA 85 MİLYAR YATIRIM

Erdoğan, İzmir’e son 19 yılda 85 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını, kentte 11 bin 65 adet yeni derslik inşa ettiklerini, 3’ü devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kurduklarını, 7 bin 100 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurtları açtıklarını, şehir genelinde 115 adet spor tesisi inşa ettiklerini söyledi.

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Sosyal yardımlar alanında İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlara 8,5 milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını dile getiren Erdoğan, sağlık alanında ise toplamda 2 bin 285 yataklı 42 hastaneyle birlikte 122 sağlık tesisi kazandırdıklarını ifade etti. Yatak kapasitesi 2 bin 60 olan Bayraklı Şehir Hastanesi ile birlikte 6 hastanenin yapımının devam ettiğini söyleyen Erdoğan, Bayraklı Şehir Hastanesini gelecek yılın haziran ayında hizmete sunacaklarını bildirdi.

547 kilometre ilave bölünmüş yol yaparak İzmir’in bölünmüş yol uzunluğunu 952 kilometreye ulaştırdıklarını ifade eden Erdoğan, İstanbul-İzmir ve Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyollarını İzmir-Manisa yolu üzerindeki Sabuncubeli Tüneli ve bağlantı yollarını, Konak Tüneli’ni, İzmir Çevre Yolu ile Koyundere Kavşağı Otoyolu’nu tamamlayarak trafiğe açtıklarını dile getirdi.

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Erdoğan, Torbalı-Ödemiş-Kiraz yolunu, Belevi-Tire bölünmüş yolunu, İzmir-Seferihisar-Selçuk-Kuşadası ayrım yolunu, otoyol kavşağı Torbalı-Belevi yolunu, İzmir-Çeşme ayrımı Karaburun yolunu seneye, Selçuk-Ortaklar- Aydın yolunu ve İzmir-Turgutlu ayrımı Kemalpaşa-Torbalı yolunu ise 2023 yılında tamamlayacaklarını bildirdi.

Yağmurlu havaya rağmen vatandaşlar törene yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlar akın etti

Törende, depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan 7 proje alanında inşaatı tamamlanan 546’sı konut 145 dükkan hak sahiplerine teslim edildi. Törene, yağmurlu havaya rağmen ilgi gösteren vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra AK Parti ve MHP flamalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

Alana, “Sayın Cumhurbaşkanımız evlerimiz için teşekkür ederiz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin” ve “Sayın Cumhurbaşkanımız sözünüzde durdunuz, yuvalarımıza kavuşturdunuz. Teşekkür ederiz” yazılı pankartlar asıldığı görüldü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını bazı vatandaşlar da evlerinin penceresinden izledi.

Kurdele kesimi sonrası stadı ngezerek fotoğraf çektiren nCumhurbaşkanı Erdoğan,nilk pası Mustafa Denizli’ye attı.

Alsancak kapılarını açtı

İzmir programı kapsamında Deprem Konutları Teslim Töreni’nin ardından Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle halkı selamlayarak Alsancak semtine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nın açılış törenine katıldı.

Altay’ın altyapı ve kadın futbol takımı oyuncularıyla milli jimnastikçiler İbrahim Çolak ve Göksu Üçtaş Şanlı’yı da kurdele kesimine davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nın açılışını yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Herhangi bir sıkıntıya söz, fırsat vermeden inşallah Altay ve Altınordu burayı birlikte, kardeşçe kullanacaklar. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Zaten spor bu demek, bunu da ona göre halledeceğiz. Mustafa hoca diyor ki; ‘aynen İngiliz statları gibi’. Bizim stadımız onlardan daha ileri. Bambaşka. Tabii içeride ayrıca kapalı alanlarda da gençlik merkezimiz var. Sadece futbol değil, gençlik merkezinde hem kitaplarınızla birlikte olacaksınız, oturacaksınız, beraber ayrıca çalışmalarınızı da sürdüreceksiniz.”

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Uefa standartlarında

Dış cephesi siyah-beyaz renkte kaplanan ve yaklaşık 15 bin seyirci kapasitesine sahip olan stadın koltukları için kırmızı-beyaz renkleri tercih edilirken, maraton tribününe ise kırmızı koltuklarla ’Alsancak’ yazıldı. Göztepe Gürsel Aksel Stadında olduğu gibi hibrit çime sahip olan Alsancak Mustafa Denizli Stadında çimlerin daha sağlıklı olabilmesi için zeminde ısıtma ve soğutma sistemi de bulunuyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadında 10 loca, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasının yanı sıra UEFA ofisleri, 100 kişilik çok amaçlı salon ve yeme-içme alanları ve 7 ticari alan da yer alıyor.

OYNAT 00:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na faiz tepkisi: Yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de “Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni”nde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun 'Faizleri yüzde 1'e indirin' sözlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir gün geliyor bunu söylüyorsun ardından da diyorsun ki 'Faizleri yükseltin'. Bu faizler düşecek. Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz.' dedi. BiP'te paylaş

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