Bu kahveye dikkat: İçtikten sonra kalbi durdu, entübe edildi! Uzmanlardan kritik uyarı

Sosyal medyada 'doğal', 'bitkisel' ya da 'yan etkisiz' gibi süslü ifadelerle pazarlanan zayıflama ürünleri büyük bir tehlikeyi yeniden gözler önüne serdi. İzmir'de 32 yaşındaki bir vatandaş, internette satın aldığı zayıflama kahvesini tükettikten kısa süre sonra fenalaştı ve kalbi durdu. Hastaneye kaldırılan genç adam entübe edilirken, Türk Eczacıları Birliği vatandaşları uyardı: “Sağlığın kısa yolu yoktur; bu ürünler denetimsizdir ve hayati risk taşır.”





‘Doğal’ etiketi tehlikeyi gizlemiyor

Türk Eczacıları Birliği'nin 1 Aralık 2025 tarihli resmi X hesabından (https://x.com/tebkurumsal) yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

Türk Eczacıları Birliği, sosyal medyada satılan kontrolsüz ürünlerin ciddi riskler taşıdığını belirtti. Açıklamada şu uyarılar öne çıktı: “Sağlığın kısa yolu yoktur. Sosyal medyada ‘doğal’ veya ‘tamamen bitkisel’ etiketiyle sunulan ürünlerin metabolizmayı hızlandırdığı iddiası gerçekçi değildir ve hayati tehlike oluşturabilir.”





Birlik, yaşanan son olayın altını çizdi: 32 yaşındaki bir vatandaş, zayıflama kahvesi içtikten sonra kalbinin durması nedeniyle entübe edilmiştir.





'Bitkisel' demek zararsız demek değildir

Açıklamada, internette satılan ürünlerin büyük bölümünün denetim dışı olduğu vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

Bitkisel, çay veya kahve formunda satılan ürünler masum değildir. “Sihirli formül”, “kolay çözüm” gibi söylemler tüketiciyi yanıltmaktadır. Vitamin, mineral ve bitkisel destek ürünleri mutlaka Sağlık Bakanlığı denetiminde olmalıdır . Hekim ya da eczacı önerisi olmadan bu tarz ürünler kullanılmamalıdır.





Tıbbi danışmanlık olmadan ürün kullanmayın

Türk Eczacıları Birliği, vatandaşların sosyal medya ve internet satışlarına karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak uyarısını şöyle tamamladı: “Sağlığınızı riske atmayın. Kontrolsüz ürünlere yönelmeyin. Sağlığın kısa yolu yoktur.”

SAĞLIĞIN KISA YOLU YOKTUR



Sosyal medyada “doğal” veya “tamamen bitkisel” gibi aldatıcı ifadelerle pazarlanan ürünler, metabolizmayı hızlandırdığı iddiasıyla ciddi sağlık riskleri taşıyor.



Son örnek: 32 yaşındaki bir vatandaşımız, "zayıflama kahvesi" kullanımı sonrası kalbinin…





Kontrolsüz zayıflama kahvesi tükettikten sonra kalbi duran kadın sağlığına kavuştu

İzmir'de doktor kontrolü olmadan 2 ay boyunca düzenli olarak zayıflama kahvesi içtikten sonra kalbi duran kadın, hastanede 15 günü entübe halde 1,5 ay süren tedaviyle iyileşti. Ödemiş ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki 3 çocuk annesi Özge İkibaş, 2 ay önce çalıştığı fabrikada fenalaştı. İkibaş'ın duran kalbi, Ödemiş Devlet Hastanesi acil servisinde çalıştırıldı.





Ödemiş'ten Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, ardından da Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen İkibaş'ın kalbinin durma sebebini araştıran doktorlar, bir yakınından genç kadının bir süredir internetten aldığı zayıflama kahvesini içtiğini öğrendi. Hastanın vücudunda biriken toksik maddenin atılması için tedavi yürütüldü. İkibaş, 15 günü entübe olmak üzere 1,5 ay süren tedaviyle sağlığına kavuştu, taburcu edildi.

"Hiç tavsiye etmiyorum"

Özge İkibaş, AA muhabirine, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Kilo vermek için internetten aldığı zayıflama kahvesini 2 ay önce içmeye başladığını belirten İkibaş, şöyle konuştu: "Fazla kullandım, bir anda kalbim durdu. İnternetten aldım ve doktor kontrolünde değildi. Aç karnına içiyorsunuz, zaten akşama kadar başka bir şey yedirmiyor. Kendimi şanslı hissediyorum. Yeni bir şans, yeni bir hayat. Tekrar böyle bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Kimse kullanmasın, sonu kötü oluyor. Ölüm de olabilirdi. Çocuklarımı görememe, hayata devam etmeme ihtimalim olabilirdi. Hiç tavsiye etmiyorum. Kimse bilinçsiz bir şey kullanmasın. Sağlıklı bir şekilde diyet yapsınlar." İkibaş, çocuklarıyla vakit geçirmeyi çok özlediğini dile getirdi.





"Kontrollü kullanılması gerekir"

Hastanın tedavisini yürüten Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Pınar Ayvat ise İkibaş'ın hastaneye geldiğinde hayati tehlikesinin olduğunu kaydetti.





Hastanın Ödemiş'ten hastaneye gelene kadar çok kez kalbinin durduğunu, kalbin müdahaleyle çalıştırıldığını anlatan Ayvat, "Solunum cihazına bağlıydı. Bütün kardiyak fonksiyonu testleri düşmüştü. Kalbin kasılma gücü ve böbreğinin idrar çıkarma özelliği çok azalmıştı. Bütün parametreleri bozulmuştu. Önce diyalize almayı düşündük. Tolere edemeyeceğini fark ettik. Her gün kandaki oksijen ve karbondioksit değerlerine göre solunum cihazını ayarladık. Böbrek destek tedavisine devam ettik." ifadelerini kullandı.





Ayvat, benzer vakalarla sık karşılaştığını belirterek, şöyle konuştu: