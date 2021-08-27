Gündem Bu kentte en çok ev hanımları kovid oluyor
ESKİŞEHİR

Bu kentte en çok ev hanımları kovid oluyor

Son dönemde kentte koronavirüs vakalarının genellikle ev kadınları arasında görüldüğünü ifade eden Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, “Eskişehir'de son dönemde bulaşın ana kaynağı ev içi bulaş, yakın çevre ve sosyal etkinliklerdir” dedi.

Haber Merkezi DHA
Bu kentte en çok ev hanımları kovid oluyor
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre Eskişehir’de 100 bin kişi de vaka oranı 296,57 olurken, aşılama oranı ise yüzde 83,3’ü geçti. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Covid-19 ve delta varyantına karşı uyarılarda bulundu.

Koronavirüse karşı aşı olmanın çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bilge, aşıların koronavirüsün yanı sıra tüm varyantlara karşı da etkili olduğunu söyleyerek, “Delta varyantı, kovid-19’a neden olan virüsün önceki türlerine göre daha çok enfeksiyona neden oluyor ve daha hızlı yayılıyor. Aşılanmamış kişilerde delta varyantı, önceki kovid-19 varyantlarına göre daha ciddi hastalığa neden olabilir.

DHA

Aşılar, bu varyant da dahil olmak üzere, kovid-19’a yakalanma riskini azaltır, hastaneye yatış ve ölümün önlenmesinde oldukça etkilidir. Bu ve olası diğer varyantların yayılmasını önlemek için aşı olup, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerekiyor. Dünyada az da olsa kovid-19 geçirenler, hastalığa tekrar yakalanabilmektedir, bu kişilerin de aşı olmaları hastalığa yeniden yakalanmalarını önlemektedir” diye konuştu.

DHA


AŞILI OLAN KORUNUYOR

Prof. Dr. Uğur Bilge, kentte son dönemde pozitif vakaların çoğunluğunun çalışmayan kesimde görüldüğünü ifade etti. Aynı ailede aşılı olanların hastalığa yakalanmadığını gözlemlediklerini kaydeden Prof. Dr. Bilge, “İlimizde vakaların büyük çoğunluğu, ev hanımı, öğrenci, emekli gibi çalışmayan kesimdir. Çalışmayan kesimde ev hanımları en fazla kovid-19’a yakalananlardır. Son dönemde bulaşın ana kaynağı ev içi bulaş, yakın çevre ve sosyal etkinliklerdir. Bazı vakalarda görüyoruz ki, aynı aile içinde aşılı olanlar hastalığa yakalanmazken, aşısız olanlar enfekte olup hastalığı yaymakta, hatta bu kişilerde yoğun bakım yatışı ve ölüm dahi görülmektedir. Bu nedenle kişilerin hem kendisinin aşılanması hem de yakın çevresini aşılatması önemlidir. Herkese çağrımız kendileri aşı olurken, yakın çevresini de aşılanmaya teşvik etmesidir” dedi.

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