Bu kuşak dünyaya damgasını vuracak: Hayallerine dokundular

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir’de ikinci gün geride kaldı. Festival dün de ziyaretçi akınına uğradı. Katılımcılar ilk gün olduğu gibi dün de Dikey Rüzgar Tüneli, İklim Tüneli, Güneş Gözlemi, Planetaryum, Uzay Temalı Çocuk Parkı, Simülasyon Deneyim Alanları, Paydaş-Sponsor Katılımcı Stant Aktiviteleri, Kara ve Hava Araç Sergisi, Sıcak Hava Balonu ve Pedallı Uçuş Etkinliğini deneyimledi. TEKNOFEST Bilim Sokağı Atölyeleri ile paydaş ve sponsorların düzenlediği katılımcı atölyeleri gün boyu devam etti. Teknoloji girişimlerinin tanıtıldığı etkinlikte Deneyap kapsamında da ülke genelinden başarılı öğrencilerin oluşturduğu takımlar yarıştı.

HAYALİM PİLOT OLMAK

Sloganlarından biri “Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun” olan TEKNOFEST İzmir’de, öğrenciler hayallerindeki hava araçlarını yakından görüp dokunmanın mutluluğunu yaşıyor.

6’ncı sınıf öğrencisi Nurefşan Özdemir, “En büyük hayalim pilot olmak. İlk defa uçağa dokundum. Burası hayalimi pekiştirdi. Çok güzel, anlatamıyorum o duyguyu” dedi.

7’nci sınıf öğrencisi Murat Sarı “Böyle bir şey beklemiyorduk. İlk defa uçağa dokunduk” derken, heyecanına hakim olamadığını anlatan 4’üncü sınıf öğrencisi Mahmut Eren Coşkun ise “Çok merak ediyordum. Tanklara, uçaklara dokundum” diye konuştu.

Festivale yaşlıların da ilgisi yoğun. Torunlarıyla alana gelen 84 yaşındaki Okyar Kantarcı da “Kalbim hızla çarpıyor. İftihar ettim” dedi.

Selçuk Bayraktar

Bu kuşak dünyaya damgasını vuracak

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sadece savunma sanayiinde değil, teknolojinin diğer tüm alanlarında dünyaya damga vuracak eserleri geliştirecek bir TEKNOFEST kuşağı yetiştiğini söyledi. Festivali alanında değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, “Öğrenilmiş çaresizliği üzerlerinden attılar. Bizim zamanımızda yabancı bir firmada bakım elemanı olmak ileri düzey hayaller arasındaydı, şimdi öyle değil. Dünyaya damgasını vuracak teknolojik bir esere imza atmayı amaçlıyoruz” diye konuştu. TEKNOFEST’lere 120 ülkeden katılım olduğunu, yabancı konuk ve heyetleri İzmir’de ağırladıklarını ifade eden Bayraktar şunları söyledi: “Ağırladığımız konuklarımız büyüleniyor. ‘Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim’ diyor.”

Hava gösterilerine yoğun ilgi

Hava gösterileri dün de yoğun ilgi gördü. Türk Hava Kurumu paraşüt eğitmenleri 3 bin 500 metreden atlayış gerçekleştirdi. Ekip, 2 bin metrede birbirinden ayrılıp yere 1000 metre kala paraşütlerini açtı. Gün içinde de Türk Yıldızları, Solotürk, Gyrocopter, Bayraktar TB2, BEL-429 (Üzüm Salkımı), Bayraktar Akıncı, S-70 (Çelik Kanatlar), Paramotor, AB-412 (SGM), T-129 Atak Helikopteri gökyüzünde heyecan veren gösterilere imza attı.

Mahmut Akşit

İşte milli uçak motoru

TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), TEKNOFEST İzmir’de havacılık sanayii için geliştirdiği motor çözümlerini tanıttı. Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı milli turbofan motoru TEI-TF6000’in ilk motor bütünü de festival kapsamında sergilendi. TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, “Ekibimiz ciddi bir özveriyle, mümkün olduğunca hızlı çalışıyor. Devletimizin ihtiyacı var. İnşallah çalıştığını da uçtuğunu da görürüz” dedi. Motor sesinin ne zaman duyulacağı sorusuna Akşit, “Tarih vermeyeyim. Geçen TEKNOFEST’ten bu TEKNOFEST’e birkaç ay içinde birkaç parçadan ete emeğe bürünmüş bir motor şekline geldi. İnşallah çok sürmeyecek. Ekibimiz bu süre çok olmasın diye bütün gücüyle çalışıyor” cevabını verdi. TEI-TF6000 turbofan motoru, insanlı ve insansız savaş uçaklarında kullanılabilecek.

Ahmet Akyol

AKINCI’ya yerli radar

ASELSAN, TEKNOFEST İzmir’de geliştirdiği yerli sistemleri sergiliyor. AKINCI TİHA’nın yeteneklerini önemli ölçüde arttıracak aktif elektronik taramalı radar MURAD’ın platforma entegrasyonu tamamlandı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, radar hakkında şu bilgileri verdi: “Bu radarımızı AKINCI TİHA’ya entegre etmiş durumdayız. Yazılım entegrasyonu yapıldı. Önümüzdeki günlerde uçuşunu ve havadaki denemelerini birlikte yaşayacağız. Bu radar çoklu hedef takibi yapabilen, uzun menzilde hedef ayrıştırabilen, deniz modlarından hareketli hedef takibine, SAR/ISAR modlarından değişik birtakım özelliklere İHA’ların havadaki farkındalığında fark oluşturacak bir ürün. Tamamen yerli tasarım ve üretim bir sistem. Uçuş için gün saydığımızı söyleyebilirim.”

Hasan Mandal

Ben de yapabilirim

TÜBİTAK, TEKNOFEST İzmer’de yerini aldı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, her defa yenilenen heyecanla festivale katıldıklarını anlattı. Birçok gencin ilk kez TEKNOFEST’e gelip TÜBİTAK’ı tanıdığını belirten Mandal, “60 yıldır ülkemizin ihtiyacı olan teknolojileri tasarlayan, üreten ve geliştiren bir kurumuz ama geleceğimiz gençlerimiz. Dolayısıyla gençlere teknolojiyi sadece kullanan değil, ‘Daha iyisini yapabilirim’ dedirtmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu. Alanda çocuklara ilk kez suyu ayrıştırarak hidrojeni depolamayı, o hidrojeni kullanarak yenilenebilir ve temiz enerji elde etmenin yöntemini öğrettiklerini de anlatan Mandal, “Herkesi Çiğli Havaalanı’na davet ediyorum. Teknolojilerimizle buluşsunlar ve ‘Ben de yapabilirim’ desinler” ifadelerini kullandı.







