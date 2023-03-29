Bu kütüphaneler turist de çekiyor.

İrlanda’nın başkenti Dublin’de yer alan ve yüzyıllardır ülkenin en büyük kütüphanesi olma vasfını sürdüren Trinity Üniversitesi Kütüphanesi, yalnızca içerisindeki binlerce tarihi kitabı barındırmasıyla değil, aynı zamanda eşsiz mimari özellikleri ve iç dekorasyonu ile de dünya çapında ilgi görüyor. Trinity Üniversitesi’nin kurulduğu 1592’de inşa edilen kütüphanede, dergi, el yazması, harita ve müzik koleksiyonunu içeren 6 milyondan fazla basılı eser mevcut. Hıristiyan Yeni Ahit’in dört müjdesinin aydınlatıldığı el yazması olarak bilinen Kells Kitabı ve Batı Avrupa’da eski dönemden bugüne aktarılan en eski İncil’den biri olarak bilinen “Durrow Kitabı” da burada korunuyor.

İrlanda.

Ahşap kaplı Liyuan Kütüphanesi

Çin’in başkenti Pekin yakınlarında inşa edilen tek katlı ve dışı tamamen ahşapla kaplı Liyuan Kütüphanesi, sıra dışı mimarili yapıların en önemlileri arasında yer alıyor. Geliştirilmiş soğutma sistemiyle üzerindeki gölden soğuk hava alan kütüphane, geri dönüşümlü materyallerden yapılmış olmasıyla da çevre dostu bir mekan olarak ilgi görüyor.

Çin.

İskeletli ‘Jose Vasconcelos’

Meksika’da beton ve camdan oluşan Jose Vasconcelos Kütüphanesi’ndeki raflar, farklı tasarımı ile havada asılı duruyor ve yere değmiyor izlenimi veriyor. 21. yüzyılın en iyi binalarından biri olarak gösterilen yapının ortasındaki büyük balina iskeleti de turistlerin büyük ilgisini görüyor.

Meksika.

Tamamen beyaz

Almanya’nın Stuttgart kentindeki Şehir Kütüphanesi de ilginç tasarımıyla öne çıkan kütüphaneler arasında yer alıyor. Eski Roma tapınakları Pantheon’lardan esinlenerek dizayn edilmiş küp şeklindeki 9 katlı kütüphanede, kitaplar hariç her şeyin beyaz olması, ziyaretçilere göz alıcı bir güzellik sunuyor.

Almanya.

Kitap görünümlü kütüphane

Artvin’de Çoruh Üniversitesi şehir yerleşkesinde 4 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen Artvin Çoruh Üniversitesi Kütüphanesi, kitap şeklindeki mimarisiyle yerel halkın ve turistlerin oldukça ilgi çekiyor.

Türkiye-Artvin.

Kubbelerle örtülü

Kosova Milli Kütüphanesi “Pjeter Bogdani”, kubbelerle örtülü mimarisiyle başkent Priştine’nin en ilginç sembol yapılarından birini teşkil ediyor. İnşası 1974’te başlayan kütüphane, Hırvat mimar Andrija Mutnjakovic tarafından modern tarzda tasarlandı.

Kosova.

Kazakistan’da göğe bakan göz

Kazakistan’ın başkenti Astana’da yer alan “Birinci Cumhurbaşkanı Kütüphanesi” gökyüzüne bakan göz şeklindeki mimarisiyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Kazakistan.

Gün ışığı tamamen içeride

Baberti Külliyesi’ne kurulan Bayburt Üniversitesi Kütüphanesi mimari yapısıyla gün ışığından azami yararlanma imkanı sunuyor.

Türkiye-Bayburt.























