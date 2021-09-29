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OSMANİYE

Bu papağanın yaşını duyanlar şaşırıyor

Osmaniye’de 45 yaşına giren papağan caddenin sembolü oldu. Petshop işletmeciliği yapan Ali İhsan Özsipahi, 1986 yılında bir arkadaşından o zaman 10 yaşında olan Kakadu cinsi papağanı alarak beslemeye başladı. Cadde üzerinde petshop dükkanı olan Ali İhsan Özsipahi’nin satmaya kıyamadığı papağan zamanla iş yerinin maskotu haline geldi

Haber Merkezi İHA
Bu papağanın yaşını duyanlar şaşırıyor
Bu papağanın yaşını duyanlar şaşırıyor.

Dr. Sadık Ahmet Alkan Caddesi’nde 35 yıldır petshop işletmeciliği yapan Ali İhsan Özsipahi, 1986 yılında bir arkadaşından o zaman 10 yaşında olan Kakadu cinsi papağanı alarak beslemeye başladı. Cadde üzerinde petshop dükkanı olan Ali İhsan Özsipahi’nin satmaya kıyamadığı papağan zamanla iş yerinin maskotu haline geldi. 35 yıldır aynı caddede iş yerinin önündeki kafeste bulunan ve bu yıl 45 yaşına giren papağan çarşı esnafının da yoğun ilgisini görüyor.

"PAPAĞANLI CADDE"


Bir adres tarif ederken bile vatandaşların “papağanlı cadde” dediğini belirten Ali İhsan Özsipahi, “1986 yılında İskenderun’dan aldım. O zaman 10 yaşındaydı, şu anda 45 yaşında. Merhaba, bay bay, anne, nasılsın gibi 6-7 kelime konuşuyor. Kendisini çok seviyorum” dedi.

Van Gölü alarm veriyor: Binlerce kuş türü artık uğramaz oldu
FOTOĞRAF 16
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Göçmen kuşların önemli konaklama merkezlerinden olan Van Gölü havzası, 232 kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.
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Havaların ısınmasıyla geldikleri bölgede, yaz boyunca konaklayan flamingo ve diğer kuş türleri havzada görülüyor.
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Van Gölü kıyısındaki Çelebibağı, Gölağzı ve Kasımbağı mahallelerinde bulunan sazlık alanların kuruması, gölün yaklaşık 2 kilometre çekilmesiyle 'kuş cenneti' olarak adlandırılan bölgedeki kuşların büyük bir bölümü göç etti.
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Van Gölü havzasında 25 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapan Ferzende Coşar, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığnı belirterek şunları söyledi:
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Van Gölü havzasında, göl sularının yaklaşık 2 kilometre çekildiğini görüyoruz. Durum böyle olunca başta flamingolar olmak üzere, 232 kuş türünün bulunduğu havzada birçok kuş türü alanı terk etmiş durumda. Her yıl buraya fotoğraf çekmeye geliyorum.
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Bu yıl üzülerek ifade etmek isterim ki, bu kuşlardan eser yok. Küresel ısınmadan kaynaklı kuraklık baş gösterdi. Artık fotoğraf çekerken istediğimiz görselleri alamıyoruz. Kuraklığın en çok kuşları etkilediğini görüyoruz. Burada flamingolar, dik kuyruklu kuşlar ve diğer türler konaklıyordu. Şu an bu kuşlardan sadece flamingolar var ama onlar da suyun azalmasıyla gölün yaklaşık 3 kilometre uzağında konaklıyor.
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Van Gölü alarm veriyor: Binlerce kuş türü artık uğramaz oldu
Her yıl binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü havzasında kuraklık nedeniyle kuş türlerinin büyük bir bölümü başka bölgelere göç etti. Bölgedeki doğa fotoğrafçıları ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.


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