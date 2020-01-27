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ELAZİĞ

Bu yorgan sıcak tutar

6,8’lik depremle sarsılan Elazığ’a yardım yağdı. Antalya’da hayırsever bir kadın yorganını depremzedelere, “Antalya sizin oralar gibi soğuk olmadığı için çok kalın kıyafetler yollayamıyoruz. Çeyizimden yorgan çıkardım. İnşallah kime ulaştıysa onu sıcacık ısıtsın” notuyla gönderdi. PKK’dan temizlenen Afrin’de de kadınlar zeytin, sabun ve ördükleri kazakları AFAD aracılığıyla Elazığ’a ulaştırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tüm Türkiye Elazığ için seferber oldu.
Tüm Türkiye Elazığ için seferber oldu.

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan ve başta Malatya olmak üzere Doğu’daki illerin büyük bir kısmında hissedilen 6,8’lik deprem sonrası başlatılan yardım seferberliği devam ediyor. STK’lar ve belediyeler tarafından toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderilip AFAD koordinesinde ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtılıyor. Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen yardımlardan çıkan notlar duygusal anlara da neden oluyor.

Deprem sonrasında yardım kampanyası başlatılan Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde duygulandıran bir olay yaşandı. Bir ailenin bıraktığı yardım paketinin içine küçük bir kız çocuğunun notla birlikte okul harçlığını verdiği ortaya çıktı. Küçük çocuğun yazdığı not ise duygulandırdı. Notta, “Harçlığımdan veriyorum. Size çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Siz hiç üzülmeyin. Sevgilerle” yazıldığı görüldü.

KALIN KIYAFETİMİZ YOK AMA...

Antalya’nın Muratpaşa Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına katılan hayırsever bir kadının notu da bunlardan biriydi. Belediye görevlileri ve gönüllülerce oluşturulan yardım kolilerinin arasında bulunan ve üzerinde, “Sevgili kardeşlerimiz, depremi duyunca çok üzüldük. Belediyemizden çıkacak olan yardım aracını duyunca aceleyle birkaç şey yollayalım, dedik. Antalya sizin oralar gibi soğuk olmadığı için çok kalın kıyafetler yollayamıyoruz. Ama inşallah işinizi görür. Burada hiç kullanmadığımız bir yorgan da var. Çeyizimden çıkardım. İnşallah kime ulaştıysa onu sıcacık ısıtsın. Antalya’dan sevgiler” yazılı not kağıdı, okuyanları duygulandırdı. Belediye görevlilerinin yardım kolilerini istiflediği dört kamyon, Elazığ’a gitmek üzere yola çıktı.

ÇEYİZİNİ BAĞIŞLADI

Hatay Kırıkhan’da bir genç kız çeyizini deprem bölgesine gönderdi.

Hatay Kırıkhan’da da bir genç kız çeyizini depremzedelere bağışladı. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz’da bu bağışın ardından, “İşte öyle bir milletiz ki, Türkiye’nin neresinde olursa olsun birimizin başına felaket geldiğinde anında kenetleniyoruz. İsmini vermek istemeyen hanım kızımız başta olmak üzere yorgan, battaniye, yatak, tüp ve buna benzer birçok eşya ile katılım sağlayıp destek olan bütün hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

AFRİNLİ KADINLAR KAZAK ÖRDÜ

Afrinli kadınlar hazırladıkları yardım paketlerini Elazığ’a gönderdi.
  • Savaş bölgesinde yaşamalarına rağmen Elazığ’da yaşanan acılara ortak olan Afrinli kadınlar da deprem bölgesine yardım gönderdi. Yapılan yardımla ilgili bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Güven, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Suriyelilerin, deprem nedeniyle yardım kampanyası başlattığını söyledi. Kadınların kısa sürede kısıtlı imkanlarla topladığı yardımları teslim aldıklarını ifade eden Güven, kendilerinin de bu yardımları AFAD’a ilettiklerini kaydetti. Güven, içerisinde zeytin, sabun ve kadınların ördüğü kazakların yer aldığı yardım kolilerinin AFAD aracılığıyla deprem bölgesine gönderildiğini belirtti. Öte yandan belediye ve parti teşkilatları tarafından toparlanan yardım malzemeleri de TIR’lara yüklenerek deprem bölgelerine gönderilmeye devam ediyor.

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