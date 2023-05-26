Bucak aşiretinden seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

İkinci tur seçimlerine iki gün kala Şanlıurfa'dan önemli bir haber geldi. Kentin Siverek ilçesindeki Bucak aşireti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararı verdi.

İsmail Emrah Karayel ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İsmail Emrah Karayel ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

‘’Siverek ilçemizde, önceki dönem Şanlıurfa Milletvekilliği yapmış, Bucak Aşiretinin Lideri Sayın Sedat Edip Bucak’ı ziyaret edip, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 28 Mayıs seçimi için destek istedik. Destekleri ve nezaketleri için kendilerine teşekkür ederiz.’’ dedi.