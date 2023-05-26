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Bucak aşiretinden seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Şanlıurfa'da Bucak aşiretinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklaması geldi. Bucak aşiretinin lideri Sedat Edip Bucak'ın, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldığı bildirildi. Söz konusu desteği aşiret lideri Sedat Edip Bucak'ı ziyaret eden AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

20:44 . 26/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bucak aşireti, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Bucak aşireti, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Şanlıurfa'da Bucak aşireti, ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

İkinci tur seçimlerine iki gün kala Şanlıurfa'dan önemli bir haber geldi. Kentin Siverek ilçesindeki Bucak aşireti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararı verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel, Siverek'te Bucak aşireti lideri Sedat Edip Bucak'ı ziyaret ederek 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu.

Bucak aşiretinin lideri Sedat Edip Bucak
İsmail Emrah Karayel ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

‘’Siverek ilçemizde, önceki dönem Şanlıurfa Milletvekilliği yapmış, Bucak Aşiretinin Lideri Sayın Sedat Edip Bucak’ı ziyaret edip, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 28 Mayıs seçimi için destek istedik. Destekleri ve nezaketleri için kendilerine teşekkür ederiz.’’ dedi.


Yeğen Mustafa Hakkı'dan da Erdoğan'a destek

Öte yandan aşiret reisi Sedat Bucak’ın yeğeni Mustafa Hakkı Bucak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hakkı Bucak, "İkinci turda Cumhur İttifakı’nı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.


#Bucak aşireti
#Recep Tayyip Erdoğan
#28 Mayıs
#Seçimler
#Destek
#Mustafa Hakkı Bucak
#Sedat Edip Bucak
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