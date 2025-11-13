Buldan’da 31 milyonluk kamu zararına neden olan eski başkan ve ekibine soruşturma izni

Denizli'nin Buldan Belediyesi hesaplarında yapılan incelemede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine göre açık ihale usulü kullanmaktan kaçınarak, alımların parçalara bölünmesi ile mevzuata aykırı hareket ederek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2022/3 birim fiyatları ile şartlara uygun ihale yapılması halinde ödenecek paraya göre, toplamda 14 çalışmada 444 bin 903.48 TL fazla para ödenerek kamunun zarara uğratıldığı bilirkişi raporunda belirtildi. Bu nedenle eski Belediye Başkanı Mustafa Şevik, eski Fen İşleri Müdür Vekili/Harcama Yetkilisi A.A.C., Gerçekleştirme Görevlisi/Piyasa Fiyat Araştırma Görevlisi E.A., Piyasa Fiyat Araştırma görevlileri E.K., A.E. ve Z.G. için İçişleri Bakanı onayıyla soruşturma izni verildi.

Ayrıca Buldan Belediyesi tarafından 2019-2024 yılları arasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi kapsamında açık teklif usulü ile 45 adet, ayni kanunun 51. maddesi kapsamında pazarlık usulü ile 118 adet, 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi kapsamında 6 adet olmak üzere toplam 169 adet taşınmaz satışı gerçekleştiği, 13 Haziran 2025 tarihli bilirkişi raporuna göre 169 taşınmazdan 19’unun rayiç bedele yakın bir şekilde satıldığı, geri kalan 150 taşınmazın satışında belediye tarafından belirlenen satış tutarı ile satış tarihinde olması gereken tutar arasında toplamda 31 milyon 953 bin 501.09 TL fark bulunduğu ve kamunun zarara uğratıldığı iddiası ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71’inci maddesine göre kamu zararının oluşmasına sebebiyet veren eski Buldan Belediye Başkanları Mustafa Şevik ve Mustafa Gülbay, eski belediye başkan vekilleri – encümen üyeleri M.Ç., V.T. ve A.M., eski encümen üyeleri H.K., D.C., H.T., M.M., İmar ve Şehircilik Müdür Vekili / eski Kıymet Takdir Komisyon Üyesi E.U., eski Mali Hizmetler Müdür Vekilleri - eski encümen üyeleri T.Y., Z.Ö., eski Mali Hizmetler Müdür Vekili - eski encümen üyesi S.K.T., eski Fen İşleri Müdür Vekili - eski encümen üyesi A.A.C., eski Kıymet Takdiri Komisyon Üyesi E.A. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6’ıncı maddesi gereğince 25 Ağustos 2025 tarihinde İçişleri Bakanlığınca soruşturma izni verilmesine karar verildi.