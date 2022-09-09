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MERSİN

Bulgar TIR şoförünün inanılmaz kurtuluşu: Direksiyonda fenalaştı Adana’da hayata tutundu

Mersin’den Bulgaristan’a yük götürmek için yola çıkan Bulgar tır şoförü Yuri Asenov Cherneva, Adana’nın Pozantı ilçesinde fenalaşınca direksiyona yığılıp kaldı. Bulgaristan’daki firma yöneticileri GPS’ten durumu fark edince Cherneva ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. 16 gün yoğun bakımda kalan hasta taburcu olurken, ailesi “Teşekkürler Türkiye” mesajı verdi.

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Haber Merkezi DHA
Bulgar TIR şoförünün inanılmaz kurtuluşu: Direksiyonda fenalaştı Adana’da hayata tutundu
Bulgar tır şoförü Yuri Asenov Cherneva

Bulgaristan ile Türkiye arasında 14 yıldır TIR şoförlüğü yapan, evli ve 2 çocuk babası Yuri Asenov Cherneva, Mersin'in Tarsus ilçesinden aracına malzeme yükleyip, yola çıktı. Adana'nın Pozantı ilçesinde 1 saat sonra direksiyon başında fenalaşan Cherneva, TIR'ı güçlükle durdurup, yığıldı. GPS cihazından, firmanın Bulgaristan'daki merkezine, TIR'ın seyir planına aykırı durduğuna dair sinyal gitti. Olağan dışı bir şey olabileceğini düşünen yetkililer, Cherneva'yı aradı. Telefonu açıp, "Ölüyorum" diyen şoför, daha fazla konuşamadı.

16 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI


Daha sonra firma yöneticileri, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçerek durumu bildirdi. Harekete geçen ekipler, TIR'ın durduğu bölgeye gitti. Bilinci kapalı bulunan şoför, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. 'Salmonella' bakterisi nedeniyle solunum ve akut böbrek yetmezliği yaşadığı belirlenen Cherneva, 16 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra nefroloji servisine alındı. Tedavisi tamamlanan Cherneva, ardından taburcu edildi.

'NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ'


Bulgaristan'dan kardeşi Nicolina Yurieva Cherneva ile birlikte Türkiye'ye gelen TIR şoförünün kızı Ralitsa Yurieva Cherneva, "Babam, 16 gün bilinci kapalı şekilde kaldı, durumu çok ağırdı fakat burada hastanenin yöneticilerinden doktorlara, hemşirelerden temizlik elemanlarına kadar herkes bizimle en iyi şekilde ilgilendi. Ne kadar teşekkür etsek az. Çok büyük çaba gösterdiler. Türk sağlıkçılarının bu ilgisi ve emeği olmasaydı babam, hayatta olmazdı. Bize gösterilen ilgi ve iyilikleri hiç unutmayacağız" dedi.

'YENİDEN DOĞDUM'


TIR şoförü Yuri Asenov Cherneva da dünyaya yeniden geldiğini belirterek, "Fenalaşınca kazaya yol açmamak için fren yaptım. Birkaç dakika sonra neden durduğumu sormak için çalıştığım firmadan aradılar. Açıp, sadece 'Ölüyorum' dedim. Telefon elimden düşmüş, sonraki 16 gün boyunca bilincim kapalı kalmış. Kızlarımın anlattığına göre, doktorlar beni kurtarmak için çok büyük çaba sarf etmiş. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Doç. Dr. Emrah Günay ise "Hastamız bakteriyel enfeksiyona bağlı solunum ve akut böbrek yetmezliğiyle gelmişti. Yoğun bakım takiplerinin ardından kliniği düzelince nefroloji servisine devraldık. Takiplerinde şu anda böbreği de düzeldi" dedi.

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