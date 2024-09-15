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Buluşmaların ilk etabı tamam

AK Parti, toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelmek için başlattığı “Türkiye Buluşmaları” ilk etabı bugün tamamlanıyor. İlk hafta raporu, yarın yapılması planlanan MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarılacak.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 15/09/2024 Sunday
Güncelleme: 00:06 - 15/09/2024 Sunday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

AK Parti’nin kadroları, bakanlar ve milletvekilleri, 2025 yılında yapılacak olan 8. Olağan Kongre'ye zemin oluşturacak buluşmaların ilk kısmını bugün tamamlanıyor. İlk 10 günde gerçekleştirilen programlarda 15 il ziyaret edildi. Türkiye Buluşmaları kapsamında milletvekili, bakan ve MKYK üyelerinin katılımıyla 81 ili kapsayan etkinliklerin ilk hafta raporu, yarın gerçekleştirilmesi beklenen MYK toplantısında parti kurmayları tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarılacak. Türkiye Buluşmaları’nın ilk etabı, 6 Eylül'de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Tekirdağ ilini ziyareti ile başlamıştı.

TALEP VE SIKINTILAR NOT EDİLDİ

İlk 10 gün içerisinde Tekirdağ, Siirt, Osmaniye, Çorum, Niğde, Ordu, Şanlıurfa, Kastamonu, Muş, Van, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Edirne ve Bursa’da esnaflar, meslek grupları, STK’lar ile bir araya geldi. Bu illerde şehrin problemleri, vatandaşların karşılaştıkları sıkıntılar ve şehrin çehresini değiştirecek yatırımlardaki son aşamalar hakkında ilk ağızdan bilgiler alınıp, talepler not edildi.

İLK ETAP RAPORU ERDOĞAN’A SUNULACAK

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın, Bursa’daki programı ile noktalanacak olan ilk etap 10 gün sürdü ve 15 il ziyaret edildi. 81 ili kapsayan çalışma, ay sonu itibari ile tamamlanacak. “Türkiye Buluşmaları” kapsamında milletvekili, bakan ve MKYK üyelerinin katılımıyla ilk etap raporu, pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen MYK toplantısında parti kurmayları tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarılacak.

Bakanlıklarda bayrak değişimi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakan yardımcılıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alınarak, Bakan Yardımcılığı’na Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atandı. Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi görevden alınarak yerine Musa Heybet getirildi. Sağlık Bakanı Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz görevden alındı ve Bakan Yardımcılığı’na Yasin Ayfer Erkoç'un ataması yapıldı. Ayrıca Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu görevden alınarak yerine Erhan Karakaya atandı. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne de Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay getirildi.


AK Parti Milletvekili Önen Kazakistan'da: Dünya Göçebe Oyunları Türk Dünyasının kültür köprüsüdür

Kazakistan'ın ev sahipliğinde yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları, kapanış töreniyle sona erdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, TBMM Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Komisyon Başkanı Abdulkadir Emin Önen de Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan öncülüğündeki Türk heyetinde yer alarak oyunların hem açılış hem de kapanış seremonisine katıldı. Törende yaptığı konuşmada Dünya Göçebe Oyunları'nın Türk dünyasının kültür köprüsü olduğunu ifade eden Önen, ''Kazakistan'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları, Türk halklarının ortak mirasını yaşatma ve dünyaya tanıtma açısından eşsiz bir platform. Dünya Etnospor Konfederasyonu Türk birliği için kıymetli bir görev ifa ediyor.” ifadelerini kullandı.


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