Bunaltıcı sıcaklara kısa bir mola

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; İstanbul’da hava sıcaklıkları, önümüzdeki günlerde de yine 30 derecenin üzerinde seyredecek.





Cumartesi 8 derece birden düşecek





Sıcak hava dalgasının cumartesi günü ara vermesi ve 8 derece birden düşmesi bekleniyor. Aynı gün İzmir ve Ankara'da da hava serinleyecek.





Bugün İstanbul'da sıcaklık 34-37 derece aralığında olacak. Ankara 35, İzmir ve Bursa 40, Antalya 38 derece.





Bölgelerde hava durumu





MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık





İSTANBUL °C, 34°C

Az bulutlu ve açık





KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık





KOCAELİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık





EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





A.KARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu





DENİZLİ °C, 43°C

Az bulutlu ve açık





İZMİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık





MANİSA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık





AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık





ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık





HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık





ISPARTA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık





İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık





ESKİŞEHİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık





KAYSERİ °C, 34°C

Az bulutlu





KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık





BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun güney ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu





DÜZCE °C, 38°C

Az bulutlu





SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık





ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu ve açık





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum'un kuzeyi ve Amasya'nın batısının kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





AMASYA °C, 37°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı





ARTVİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu





TOKAT °C, 37°C

Az bulutlu





TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu





DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hakkari, Van'ın doğusu ve Ağrı'nın güney çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ERZURUM °C,

27°CParçalı bulutlu





KARS °C, 25°C

Parçalı bulutlu





MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu





VAN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık





SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık





ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık











