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Bunaltıcı sıcaklara kısa bir mola

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayınladı. Sıcak hava dalgası batıda cuma gününe kadar kalacak, İstanbul'da ise cumartesi günü sıcaklık 8 derece birden düşecek.

09:46 - 12/06/2024 Wednesday
Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; İstanbul’da hava sıcaklıkları, önümüzdeki günlerde de yine 30 derecenin üzerinde seyredecek.


Cumartesi 8 derece birden düşecek


Sıcak hava dalgasının cumartesi günü ara vermesi ve 8 derece birden düşmesi bekleniyor. Aynı gün İzmir ve Ankara'da da hava serinleyecek.


Bugün İstanbul'da sıcaklık 34-37 derece aralığında olacak. Ankara 35, İzmir ve Bursa 40, Antalya 38 derece.


Bölgelerde hava durumu


MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık


İSTANBUL °C, 34°C

Az bulutlu ve açık


KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık


KOCAELİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık


EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


A.KARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu


DENİZLİ °C, 43°C

Az bulutlu ve açık


İZMİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık


MANİSA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık


AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık


ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık


HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık


ISPARTA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık


İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık


ESKİŞEHİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık


KAYSERİ °C, 34°C

Az bulutlu


KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık


BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun güney ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


DÜZCE °C, 38°C

Az bulutlu


SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık


ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu ve açık


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum'un kuzeyi ve Amasya'nın batısının kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


AMASYA °C, 37°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı


ARTVİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu


TOKAT °C, 37°C

Az bulutlu


TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu


DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hakkari, Van'ın doğusu ve Ağrı'nın güney çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM °C,

27°CParçalı bulutlu


KARS °C, 25°C

Parçalı bulutlu


MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu


VAN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık


GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık


SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık


ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık




#Hava durumu
#sıcaklık
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