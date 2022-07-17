Burası Okçular Tepemiz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Demokrasi Müzesi’ni 15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce kişi ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı müzede bazı ziyaretçiler gözyaşlarına hakim olamadı. 15 Temmuz’da şehadetin nasip olmadığını söyleyen Mehmet Kına, “Çocuklarımızın geleceğini şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu memleket bizim. Kimseye bırakmadık, bırakmayız” dedi. Fransa’dan gelen Halil Önal “Türkiye’ye geldik. Giresun’da nöbetlere katıldık. Herkesin dışarı çıkması başka bir ülkede çok zor” diye konuştu.

KÜLLİYE OKÇULAR TEPE'MİZ

Muhammed Emin Yemenoğlu ise darbe olsa düşünmeden yine meydanlara ineceğini kaydetti. Yemenoğlu, “Sabahlara kadar nöbet tuttuk. Darbe girişiminden sonra ailemle fırsat buldukça o günleri hatırlamak için buraya geliyorum. Biz külliyeyi Okçular Tepesi olarak görüyoruz. Terk etmedik, asla da terk etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

17 yaşındaki lise öğrencisi Yusuf Emin, o gece küçük olduğu için dışarı çıkamadığını, şimdi olsa şehitlik için hemen çıkacağını söyledi. Fatih Bayhan daha iyi anlayabilmeleri için 2 çocuğunu müzeye getirdiğini, İsmail Cömert ise müzede o geceki duyguları yaşadığını ifade etti. Müzeyi ziyaret edenler arasında yabancı uyruklular da vardı. Onlardan birisi de Afganistanlı Hasbullah Khosrawi. Kalkışma günü ülkesinde olduğunu belirten Khosrawi, yıllar sonra öğrenci olarak Türkiye’ye geldiğini, 15 Temmuz’un yıl dönümünde müzeyi ziyaret ettiğini anlattı.

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GÜNDEM 15 Temmuz Demokrasi Müzesi duygu yüklü ziyaretlere sahne oluyor: Sanki o gece