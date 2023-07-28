Bursa merkezli 'TIRansformers' operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takiplerde, bazı şüphelilerin Hollanda, Fransa, Bulgaristan ve Gürcistan'dan Türkiye'ye çok sayıda tır getirdikleri belirlendi.

Bunun üzerine Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Sakarya'da 12 ev ve 5 iş yerine "TIRansformers" adı verilen operasyonda, 20 tır, 16 motor bloğu, yurt dışından getirilen 12 tıra ait sökülmüş plakalar, şasi ve kimlik bilgilerinin değiştirilmesinde kullanılan lazer makinesi, 3 ruhsatsız tabanca ve 141 fişek ile 3 tüfek ele geçirildi. Tırların ve söz konusu parçaların piyasa değerinin 100 milyon lira olduğu öğrenildi.