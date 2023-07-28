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Bursa merkezli 'TIRansformers' operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli 4 ilde, yurt dışından getirdikleri tırlara yurt içinden satın aldıkları kazalı, ağır hasar kayıtlı araçların şasi numaralarını monte ederek piyasaya sürdükleri iddia edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi.

13:48 . 28/07/2023 Cuma
AA
Bursa merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon

Bursa merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takiplerde, bazı şüphelilerin Hollanda, Fransa, Bulgaristan ve Gürcistan'dan Türkiye'ye çok sayıda tır getirdikleri belirlendi.



Zanlıların birçok ilden satın aldıkları kazalı, ağır hasar kayıtlı tırların şasi numaralarını yabancı tescilli tırlara lazer makinesi marifetiyle "change" işlemi yaptıkları, yurt dışından getirilen tırları parçalayarak piyasaya sürdükleri de tespit edildi.



Bunun üzerine Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Sakarya'da 12 ev ve 5 iş yerine "TIRansformers" adı verilen operasyonda, 20 tır, 16 motor bloğu, yurt dışından getirilen 12 tıra ait sökülmüş plakalar, şasi ve kimlik bilgilerinin değiştirilmesinde kullanılan lazer makinesi, 3 ruhsatsız tabanca ve 141 fişek ile 3 tüfek ele geçirildi. Tırların ve söz konusu parçaların piyasa değerinin 100 milyon lira olduğu öğrenildi.


Gözaltına alınan zanlılar V.Ç, H.Ç, C.Ç, S.Ç, A.Ç, O.Ç, Y.E.D, S.A, B.İ, V.Ç, C.A, Y.Ü. ve İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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