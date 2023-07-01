|
Gündem

Bursa'da 111 kişiye bozuk kurban eti verdiği iddia edilen firma sahipleri adliyede

Bursa'da kurban kesmek amacıyla 1800 kişiden, ortalama 7 bin 100 liradan yaklaşık 13 milyon lira vekalet alan bir et restoranı sahibi Ali A. ile oğlu Enes A., hisse sahiplerinden 111 kişinin şikayetleri üzerine gözaltına alındı. Hak sahipleri etlerin dini usullere uygun olmadığını ve bozuk olduğunu öne sürerek yaklaşık 800 bin lira zararlarının olduğunu söyledi. Baba ve oğlu, 'dini duyguları sömürerek dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.

15:51 . 1/07/2023 Saturday
DHA
800 bin lira zararı olduğunu iddia eden hak sahiplerinin ihbarıyla gözaltına alınan işletme sahibi baba ile oğlu, 'dini duyguları sömürerek dolandırıcılık'  suçundan adliyeye sevk edildi.

800 bin lira zararı olduğunu iddia eden hak sahiplerinin ihbarıyla gözaltına alınan işletme sahibi baba ile oğlu, 'dini duyguları sömürerek dolandırıcılık'  suçundan adliyeye sevk edildi.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir et restoranı işletmecileri, Kurban Bayramı için 1800 kişiyle anlaşıp kurban hissesi sattı. Kurban vekaleti alan işletme sahipleri, etlerin paketlenmiş kıyma ve vakumlanmış bütün et şeklinde sahiplerine verileceğini belirtti. Kesilen kurbanlıkların etleri, bayramın 1'inci gününden itibaren hak sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Bayramın 2'nci günü etlerini teslim almaya gelen kurban sahiplerinden bazıları ile firma sahipleri arasında, etlerin bozuk olduğu yönündeki iddialar üzerine tartışma çıktı. İhbarla olay yerine polis, zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, restoranın soğuk hava deposunda koli içerisinde paketlenmiş kıyma, kuşbaşı ve sucuk gibi ürünlerin üretim ve paketleme yeri ile fatura ve taşıma belgelerinin eksik olduğu tespit edildi. Ayrıca deponun da ruhsatsız işletildiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 3 ton 800 kilogram et imha edildi.

Suçlamayı reddettiler        

Etlerin dini usullere göre kesilmediğini ve bozuk olduğunu iddia eden hisse sahiplerinden 111 kişinin şikayeti üzerine, işletme sahibi Ali A. ile oğlu Enes A., polis ekiplerince gözaltına alındı.   Gözaltına alınan baba ve oğlu suçlamaları reddetti. Hisse için kişi başı ortalama 7 bin 100 lira ödediğini belirterek yaklaşık  800 bin lira zararı olduğunu iddia eden hak sahiplerinin ihbarıyla gözaltına alınan işletme sahibi baba ile oğlu, 'dini duyguları sömürerek dolandırıcılık'  suçundan adliyeye sevk edildi.



#Bursa
#kurban
#et
21 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul'da havalimanı ve otogarda tatil dönüşü yoğunluğu başladı