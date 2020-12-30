Gündem Bursada bir pazar yerinde hırsızlık iddiası ile kadını darp ettiler
BURSA

Bursa'da bir pazar yerinde hırsızlık iddiası ile kadını darp ettiler

Bursa’da bir pazar yerinde alışveriş yapan bir kadınla bir adam arasındaki tartışma kadının yumrukla darp edilmesiyle bitti. Kavgada sosyal mesafe ihlal edilirken, kadının hırsızlık yaptığı iddia edilen kavgayı izleyen onlarca kişi de koronavirüsü unuttu.

Haber Merkezi DHA
Büyüyen tartışma sırasında bir kişi, küfürler savurup koşarak kadına saldırdı.
Büyüyen tartışma sırasında bir kişi, küfürler savurup koşarak kadına saldırdı.

Bursa’da kadının pazar yerinde bir kişi tarafından darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Pazar esnafı, kadının hırsızlık yaptığını öne sürdü.

Olay, pazartesi günü merkez Osmangazi ilçesi, Soğanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Pazar yerinde bir kadın ile esnaf arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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Büyüyen tartışma sırasında bir kişi, küfürler savurup koşarak kadına saldırdı. Yumrukla kadının başına 3 yumruk atan kişi, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirildi. Saldırgan uzaklaştırılırken, olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Pazar esnafı, kadının hırsızlık yaptığını öne sürerken, yapılan araştırmada kadın hakkında emniyete şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

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