Bursa’da gece yarısı mahalleliyi ayağa kaldıran olay: Çatı katındaki paneller sokağa savruldu

Bursa’nın Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olay sokak sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Büyük bir gürültüyle bir apartmanın çatısında bulunan paneller araçların üzerine düştü. 3 aracın zarar gördüğü olayda tellere takılan diğer paneller itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.