Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa’da gece yarısı mahalleliyi ayağa kaldıran olay: Çatı katındaki paneller sokağa savruldu

Bursa’da gece yarısı mahalleliyi ayağa kaldıran olay: Çatı katındaki paneller sokağa savruldu

12:5521/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Olayın gece saatlerinde yaşanması facianın önüne geçti.
Olayın gece saatlerinde yaşanması facianın önüne geçti.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın çatı katından gece yarısın uçan paneller, herkese korku dolu anlar yaşattı. Herkes, çıkan sesle birlikte "deprem oldu" korkusu ile sokağa döküldü. Büyük bir gürültüyle aşağı kayan paneller, sokaktaki otomobillerin üzerine düştü.

Bursa’nın Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olay sokak sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Büyük bir gürültüyle bir apartmanın çatısında bulunan paneller araçların üzerine düştü. 3 aracın zarar gördüğü olayda tellere takılan diğer paneller itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olayın gece saatlerinde yaşanması facianın önüne geçerken, çıkan sesler ise gece yatağında yatanlara deprem korkusu yaşattı.

#bursa
#orhangazi
#panel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ahmet Minguzzi cinayeti davasında kim ne kadar ceza aldı?