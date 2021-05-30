Bursa’da kovalamaca sonunda yakalanan şahıs: Dişim düştü, dişimi bulun Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişi, polisi görünce otomobil ile kaçtı. Emre R.Y., Cem E.Ç., Volkan A., ve Yusuf Ö., yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden Emre R.Y., . “Dişim düştü, dişimi bulmam lazım", Cem E.Ç. ise "Ben kaçmadım. O kaçtı” dedi.

Haber Merkezi 30 Mayıs 2021, 07:30 Son Güncelleme: 30 Mayıs 2021, 07:49 İHA