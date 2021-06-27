Bursa'da şaşkına çeviren olay: İnsan yüzlü örümcek şoke etti

Türkiye’de şu ana kadar 7 tane görüldüğü iddia edilen insan yüzlü örümceğin 8.’si Bursa’nın Yenişehir ilçesinde görüldü. Tarım ve hayvancılık işleri ile uğraşan Enes Öz, “Şeker hastası olan babam için dağlardan acı yavşan otları topladık. Otları aracımıza koyduk. Otların arasında insan yüzlü örümcek bizimle beraber çiftliğimize kadar geldi.

"Koruma altına alınabilir"

Arabadayken örümceğin üzerime çıktığını görüp arabadan dışarıya atmaya çalıştım. Sonra kardeşim bunun insan yüzlü örümcek olduğunu söyledi. Daha önce internette araştırmış, görmüş. Türkiye’de yedi tane görülmüş. Şu an bizim bulduğumuz ise sekizinciymiş. Bu yeni tanınan bir örümcek türü olduğu için nesli tükenmesin. Bir kuruma veririz, koruma altına alınır düşüncesiyle kavanoza koyduk” diye konuştu.

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