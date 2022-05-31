Bursa'da trafolar Türk dünyası için dile geldi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ temasıyla yıl boyu yapacağı etkinliklere, UEDAŞ’tan da destek geldi. Toplumsal sorunlara karşı duyarlılık ve farkındalık oluşturmak için 2017 yılında ‘Trafolar Konuşuyor’ projesini başlatan UEDAŞ, Bursa’daki trafoları bu yıla özel ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’ temasıyla renklendiriyor. Böylelikle şehrin simgeleri, grafiti sanatıyla trafo binalarına işleniyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş ve UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ile birlikte Hanlar Bölgesi’ne gelerek, yapılan ilk uygulamayı yerinde inceledi.

Bir yandan Bursa’nın modern yönünü geliştirirken diğer yandan tarihi ve kültürel değerleri ayağa kaldırmaya çalıştıklarını hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, “Bursa bir kültür şehri. Tarihin izlerini taşıyan bu şehrin kültürünü yaşatmak için özel gayretimiz var. Bursa’nın her köşesi ayrı bir güzelliğe sahip. Bunun yanında Bursa, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren gelişen, Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi. UEDAŞ, ‘Trafolar Konuşuyor’ diye bir proje geliştirmişti ve buna dair bulunduğu konum içerisinde önemli çalışmalara imza atıyordu. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa nedeniyle, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti temalı trafoyla alakalı işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bu yüzden UEDAŞ ailesine çok teşekkür ediyorum” dedi.