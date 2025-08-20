Bursa'dan acı haber: İznik Gölü’nde kaybolan 6 yaşındaki Erhan'ın cansız bedeni bulundu

Olay, öğle saatlerinde İznik Gölü Orhangazi Sahili’ndeki pompa istasyonu yakınında meydana geldi. Bilecik’ten ailesiyle birlikte piknik yapmak için bir tesise gelen Erhan Çetin, iddiaya göre serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra Çetin’in gözden kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.