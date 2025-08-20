Yeni Şafak
Bursa'dan acı haber: İznik Gölü'nde kaybolan 6 yaşındaki Erhan'ın cansız bedeni bulundu

Bursa'dan acı haber: İznik Gölü’nde kaybolan 6 yaşındaki Erhan'ın cansız bedeni bulundu

16:5220/08/2025, Çarşamba
DHA
İznik Gölü’nde kaybolan 6 yaşındaki Erhan'ın cansız bedeni bulundu
İznik Gölü’nde kaybolan 6 yaşındaki Erhan'ın cansız bedeni bulundu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde serinlemek için girdiği İznik Gölü’nde kaybolan Erhan Çetin’in (6) dalgıçlar tarafından yapılan çalışmayla yaklaşık 1 saat sonra cansız bedeni bulundu.

Olay, öğle saatlerinde İznik Gölü Orhangazi Sahili’ndeki pompa istasyonu yakınında meydana geldi. Bilecik’ten ailesiyle birlikte piknik yapmak için bir tesise gelen Erhan Çetin, iddiaya göre serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra Çetin’in gözden kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Gölde kaybolan Erhan Çetin için arama çalışma başlatılırken, olay yerine Mudanya Deniz Polisi’ne bağlı kurbağa adamlar sevk edildiği öğrenildi.

Cesedi bulundu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde serinlemek için girdiği İznik Gölü’nde kaybolan Erhan Çetin’in dalgıçlar tarafından yapılan çalışmayla yaklaşık 1 saat sonra cansız bedeni bulundu. Ailesinin gözyaşları arasında gölden çıkarılan Çetin’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



#İznik Gölü
#Bursa
#Erhan Çetin
