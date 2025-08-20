İznik Gölü’nde kaybolan 6 yaşındaki Erhan için arama çalışması başlatıldı

Yeni Şafak
16:2320/08/2025, Çarşamba
DHA
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde serinlemek için İznik Gölü’ne giren 6 yaşındaki Erhan Çetin kayboldu. Küçük çocuk için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde İznik Gölü Orhangazi Sahili’ndeki pompa istasyonu yakınında meydana geldi. Bilecik’ten ailesiyle birlikte piknik yapmak için tesise gelen 6 yaşındaki Erhan Çetin, iddiaya göre serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra Çetin’in gözden kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.


Gölde kaybolan Erhan Çetin için arama çalışma başlatılırken, olay yerine Mudanya Deniz Polisi’ne bağlı kurbağa adamlar sevk edildiği öğrenildi.


Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.




#Erhan Çetin
#Bursa
#Orhangazi
#Kayıp
#Çocuk
#İznik Gölü
#Göl
