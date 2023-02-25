Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı kurudu

Bursa'daki Nilüfer Barajı kurudu.
Ocak ayında yüzde 4 ölçülen barajın ortalama su seviyesi, bu ayın ilk günlerinde iyice azalarak 18 Şubat'ta sıfıra düştü.
Bölgenin uzun süredir yağış almaması nedeniyle 1,47 kilometrekarelik barajda su kalmadı.
Nilüfer Barajı'nın alt havzasında yer alan ve kentin diğer içme suyu kaynağı olan yıllık 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nda ise seviye yüzde 24'e geriledi.
Su tasarrufu için vatandaşa çeşitli kanallardan sürekli uyarıda bulunduklarını anımsatan Gülenç, suyun tasarruflu kullanılması yönünde desteklerini beklediklerini sözlerine ekledi.