Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı kurudu

Çınarcık Barajı'ndan 145 milyon metreküp su almayı hedeflediğimiz bir proje var. Bugün itibarıyla finansman anlamında görüşmeler tamamlandı. Onaylar alındı, ihale tarihleri belli oldu. Bursa'mıza bu su geldiğinde zaten 30 yıl kuraklık ya da su yetersizliği ile ilgili sorun yaşamayacağız. Kente kar yağmıştı ama havalar çok soğuktu, yağan karlar erimemişti. İki gündür baraja su gelmeye başladı. Uludağ'daki karların erimesi ve önümüzdeki hafta da salı gününden itibaren beklenen yağışla inşallah barajdaki su miktarı makul seviyelere gelir.