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İZMİR

Buse umut oldu

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altında kalan Buse adlı genç kızla telefonla moral verdi. Pakdemirli ile Buse Hasyılmaz’ın diyaloğu tüm Türkiye’yi ağlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Buse Hasyılmaz
Buse Hasyılmaz

İzmir’de binaların yıkıldığı Bayraklı ilçesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çöken 8 katlı binanın enkazında kalan Buse Hasyılmaz adlı genç kızla kadınla telefonda görüştü. Bakan Pakdemirli, Buse’ye, kendisine ulaşmak için arama kurtarma köpeklerinin kullanılacağını ve sakin olması gerektiğini, yerinin büyük ölçüde belirlendiğini söyledi. Buse’nin, “Kedi sesi çıkarayım mı?” demesi üzerine Bakan Pakdemirli, “Evet Buse, kedi sesi çıkar moralini böyle yüksek tut.” dedi.

DİŞ KONTROLÜNE GİTMİŞTİ

Arama kurtarma çalışmalarını takip eden Buse Hasyılmaz’ın nişanlısı Nurullah Yalçın da “Diş kontrolüne gitmişti. İkinci katta annesiyle enkaz altında kaldı.” dedi. Buse Hasyılmaz’ı kurtarma çalışmaları 9,5 saat sonra sonuç verdi. Lazer ışıkları ile tam yeri tespit edilen Buse Hasyılmaz yaralı olarak kurtarıldı. Sevinç çığlıkları çıkarılan Hasyılmaz tedavi için hastaneye kaldırıldı. Hasyılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

YAKINLARI DA İYİ

Buse Hasyılmaz’ı kurtarma çalışmalarına katılan Türk Kızılayı görevlisi Özlem Baran Tezel, Buse Hasyılmaz’ın yakınlarının kendisiyle iletişim kurduğunu belirterek, “Bana yönlendirdi telefonu. Hepsi sağlıklı, sıkıntı yok. Yalnız kumdan dolayı gözleri sıkıntılı olduğu için ışığı göremiyorlar. Genel durumları iyi hepsinin.” diye konuştu.

BEKLE BUSE ALACAĞIZ SENİ

Buse ve yanındakilere ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakilerle konuşması da kameraya yansıdı. Enkaz altındakilere seslenen görevli, şunları kaydetti: “Fatma abla ben seni duyuyorum, tamam Buse seni de alacağım, bekle, tamam mı. Sakın korkma, alacağım seni, geliyoruz Buse, tamam alacağız seni.”

  • Hem acı hem sevinç
  • Arama kurtarma çalışmalarından hem sevinçli hem de üzücü haberler geliyor. Depremden 6 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda 75 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Aynı dairede kadının 27 yaşındaki oğlu ise yaralı olarak ekipler tarafından kurtarıldı. Enkaz altında yakınlarını bekleyenlerin feryatları yürek dağlarken hala çok sayıda insanın olduğu öğrenildi.
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