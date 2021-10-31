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KIRŞEHİR

Bütün şehir bu görüntüyü konuşuyor: İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz

Kırşehir’de Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) ekiplerinin elektrik hatlarını yenileme çalışmaları sırasında sahibine ulaşılamayan otomobil kazı alanının ortasında kaldı.

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Haber Merkezi İHA
Bütün şehir bu görüntüyü konuşuyor: İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz
Bütün şehir bu görüntüyü konuşuyor:

Kırşehir’de Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) ekiplerinin elektrik hatlarını yenileme çalışmaları sırasında sahibine ulaşılamayan otomobil kazı alanının ortasında kaldı.


Yenice Mahallesi Şehit Şevket Fidanboy Caddesi üzerindeki elektrik hatlarını yenileme çalışmalarında kazı çalışmalarının ortasında kalan ve sahibine ulaşılamayan otomobil ilginç bir görüntü oluşmasına sebep oldu.

"İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞIYORUM"

Bölgede çalışma yürüten MEDAŞ adına çalışan iş makinası operatörü Volkan Sanı, 3 aydır çalışma yürüttüklerini ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Sanı, “3 aydır bölgede çalışma yapıyorum. Otomobilin sahibine trafik görevlileri ile ulaşmaya çalıştık fakat araç sahibinin yurt dışında olduğu belirlendi” dedi.

SAHİBİ YURT DIŞINDA


Sanı, “Bölgede kablo çektiğimiz için bekletme şansımız da olmadı. Gece kapatmak için geldik, araç halen duruyordu. Araç park halinde, biz ise çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mecburiyetimizden dolayı böyle yaptık. İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum” diye konuştu.


Otomobilin park halindeki görüntüsü ise Kırşehir’de sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Kayınbiraderin taksisine demir çubukla saldırdı
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Olay, 29 Ekim'de gece saatlerinde Mamak ilçesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde meydana geldi. İsmail S., eşiyle boşanma aşamasına gelmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderi Ercan Eroğlu'na 06 T 5618 plakalı taksiyi durakta demir çubuk ile vurdu.
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Taksinin camlarını kıran ve kaportasına zarar veren İsmail S., çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Gözaltına alınan İsmail S. adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Ercan Eroğlu, aracının her yerinin kırıldığını belirterek, \"Yapan benim büyük ablamın eşi. Ablam boşanma davası açmış, birkaç kere de ölümle tehdit etti. Annemi, babamı da ölümle tehdit ediyor. Çok mağdurum, benim ekmek teknemdi. Şu anda arabam sanayide\" dedi. Taksisinde 30'un üzerinde darbe olduğunu ifade eden Eroğlu, \"20-30 bin civarında masrafı var. En az 10 gün yatacak, şu anda arabam sanayide. Ekmeğimden oldum, çalışamıyorum, benim tek gelir kaynağım aracım. Dün kendisini mahkemeye çıkartıldı ama adli kontrol ile serbest bırakıldı. Daha sonra yine bana gelecek, adım kadar eminim. Ne yapacağını aklında sabah kuruyor, akşam alkol alıyor ve yapıyor. Böyle şahısların kesinlikle dışarı çıkartılmaması lazım. Çıktıkları zaman yaptıkları yanına kar kalıyor ve bunu daha da fazla yapıyorlar. Mağdur olan benim, beni kimse çağırmadı. Kimse bana sormuyor\" diye konuştu.
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Kayınbiraderin taksisine demir çubukla saldırdı
Ankara'da İsmail S. eşiyle boşanma aşamasına gelmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderi Ercan Eroğlu'nun taksisini demir çubuk ile vurarak zarar verdi. O anlar cep telefonu tarafından görüntülenirken, gözaltına alınan İsmail S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şehir merkezine doğru ilerliyor: İhbar yağıyor
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Germencik ilçesi Hıdırbeyli, Mursallı ve Ömerbeyli mahallerindeki bazı arazilerde 20 Ekim'de, hafta sonu etkili olan sağanak sonrası 2 metreyi bulan derinlikte ve 1 kilometre uzunluğunda çatlaklar oluştu. Dün de Alangüllü Mahallesi'nde 2 kişinin arazisinde çatlaklar meydana geldi.<br>Çatlakların oluştuğu bölgede inceleme yapan Germencik Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya, her gün ihbar aldıklarını belirterek tehlikenin giderek büyüdüğünü söyledi. Çatlakların obruklara dönüşmesinden korktuklarını ifade eden Çetinkaya, bazı yerlerde 2 metreyi bulan derinliklerin tedirgin edici olduğunu aktardı.
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Çatlakların jeotermal santral faaliyetlerinden kaynaklandığını ileri süren ve tarımda vahşi sulamanın da bunda etkisi olduğunu söyleyen Çetinkaya, \"Dün Alangüllü Mahallesi'nden 2 ihbar geldi. Gittiğimizde devasa çatlaklar olduğunu gördük. Bunlar zaten bizim beklediğimiz bir şeydi. Germencik'in dört bir yanında çatlaklar oluşmaya başladı. Her yerden derneğimize ihbarlar geliyor. Ancak ne yazık ki, konuyla ilgili hiçbir çalışma yapılmıyor. 10 gündür ilçede oluşan çatlaklarla uğraşıyoruz. Sonuçları, bundan sonra da kaçınılmaz olacak. Çünkü Germencik'te 16 jeotermal enerji santrali ve 150'ye yakın sondaj kuyusu, yer altı sularını boşaltıyor. Daha büyük obrukların oluşacağını tahmin ediyorduk\" dedi.
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Bir araştırma komisyonunun kurulmasını istediklerini belirten Çetinkaya, \"Bölgemizde, yılda sadece 3 ay tarımsal sulama yapılıyor. 9 ay sulama olmuyor. Eğer önlem alınmazsa arazilerde daha büyük çatlaklar ile karşılaşacağız. Çatlakların ilçe merkezine inmesinden korkuyoruz. Çatlaklar, ilçe merkezine kadar ulaştığında binaların ağırlığını kaldıramayacağı için can ve mal kaybına neden olur\" diye konuştu.
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Arazisinde çatlaklar oluşan İsmail Kavracı (65), \"26 dönümlük arazimi 23 yıl önce aldım. Daha önce de arazimde benzer çatlaklar oluşsa da bu kadar derin değildi. Bu yıl, daha fazla çatlak oluşmaya başladı. Artık kuraklıktan mı kaynaklanıyor yoksa başka nedeni mi var, tam bilemiyoruz. 2 gün önce arazime geldiğimde durumu fark ettim. Hemen hemen arazinin yarısının çatlaklarla dolu olduğunu gördüm. Ne yapmamız gerektiğini de bilemiyorum. İnşallah, bir daha olmaz\" dedi.
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Şehir merkezine doğru ilerliyor: İhbar yağıyor
Aydın'ın Germencik ilçesinde 11 gün önce Hıdırbeyli, Mursallı ve Ömerbeyli mahallerinde oluşan derin çatlaklar, Alangüllü Mahallesi'nde de meydana geldi. Germencik Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya, "Germencik'in dört bir yanında çatlaklar oluşmaya başladı. Derneğimize her yerden ihbarlar geliyor. Çatlakların ilçe merkezine inmesinden korkuyoruz" dedi.


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