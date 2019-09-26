Deprem uzmanları: Büyük depremin enerjisini almış olamaz

İstanbul'da meydana gelen deprem büyük endişeye neden oldu. Deprem sonrası vatandaşlar boş arazi ve parklarda toplandı.

İstanbul'da kent genelinde hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 15 artçı sarsıntı yaşandı.

Uzmanlar, orta seviyeli bu depremi 'büyük İstanbul depreminin habercisi' olarak yorumladı.

Yaşanan bu depremi Silivri'de 3 gün önce gerçekleşen depremin fay hattından farklı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, "İstanbul'da büyük bir deprem olacaksa, yaşanan bu deprem onun enerjisini azaltmış olamaz. Rahatlığa kavuşamayız. Başka türlü değerlendirmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Sucuoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Bundan sonraki İstanbul depreminin öncesi ve arkasından mı gelecek bilemeyiz. Bildiğimiz şey, faydalı bir rakam olarak görebilir. Silivri bundan etkilenmiştir. Silivri'de bazı binalarda bir takım hasarlar olabilir."

Deprem sonrası vatandaşlar, sokaklara indi.

"Bu deprem tedbir için bir fırsat olabilir"

"Bu depremden yararlanabiliriz. Herkes binasına bakabilir, bundan bir ön test gibi yararlanabiliriz. Eğer binalarda olmayan çatlaklar varsa, o bina daha sonra olması kaçınılmaz olan yeterli donanıma sahip olmaz"

DHA Deprem büyük korkuya neden oldu.

Fay hattında enerji birikti: Deprem kaçınılmaz

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği'nden Prof. Dr. Miktat Kadıoğlu ise, büyük İstanbul depreminin kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

Kadıoğlu, "Marmara Denizi'nin içerisinde bir fay topluluğu var. Bunlar tek tek kırılıp zaman zaman kendini 'ben buradayım' diye hatırlatıyor" uyarısında bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"1509'dan bu yana İstanbul'da küçük kıyamet adı verilen deprem yaşandı. Bu fay hattının yaklaşık 500 yıldır bir kırılma yaşamadığı gerçeği var. Orada büyük bir fay enerji biriktiriyor.

Burada büyük bir fay hattı var ve 500 senedir enerji biriktiriyor

Depremler bize bunu hatırlatıyoruz. İstanbul depremleri, buna Japonya gibi hazırlan diyor. Evimizde, mahallede, ilçede nasıl hazırlamamız gerektiğini düşünmemiz lazım. Bu öncü mü, artçı mı olduğunu konuşuyoruz. Bu küçük küçük gelecek ve bir gün büyük bir deprem olacak. Burada büyük bir fay hattı var ve 500 senedir enerji biriktiriyor."

DHA Öğrenciler derslikleri terk ederek, okul bahçesinde korku bekledi.

İki depremin aynı fayın kırılmasından meydana geldi

İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sinan Özeren, ise şu ifadelere yer verdi:

Bu iki deprem kesinlikle aynı kırılma fayın parçası. Kandilli'den bu bilgiyi aldım. Hissetmediğimiz daha küçük depremler de meydana geldi. Kandilli'de bütün bu depremlerin dalga şekline bakıyorlar. Bu benzerlik aslında kırık mekanizmasıyla depremlerin parçası olduğunu gösteriyor.

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#DEPREM

SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/yDc4Rzfty5

26.09.2019, 13:59:24 TSİ

Büyüklük: 5.7

Derinlik: 11.9 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) 26 Eylül 2019

Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndaki deprem endişe verici

Söz konusu deprem Marmara Denizi'ndeki Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda oluyor. Bu su altında yaptığımız akutik araştırmalarla biliyoruz ki, bu kilit bir segment. Dolayısıyla bu segmentin üzerinde bir deprem oluyorsa hatta en ucunda oluyorsa çok endişe verici bir durum.

Depreme aile ve mahalle olarak hazırlanmalıyız

İstanbul'daki şiddetli depreme karşı en büyük tedbirin öncelikle birey, aile ve mahalle olarak hazırlık yapılmasından geçtiğini belirten AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu ise şu ifadelere yer verdi:

"Bu depremin başka depremi tetikleyip, tetiklemeyeceğini bilemeyiz. Bu bilgiye sahip değiliz. Tedbirli olmakta fayda var.

E-devlet üzerinden toplanma alanlarını öğrenmeliyiz

Türkiye olarak deprem ülkesiyiz. Birey olarak bu depreme hazılanmamız lazım. AFAD Başkanlığımızın 'e-devlet' üzerinden toplanma alanlarıyla ilgili bilgiler var.

DHA Deprem sonrası vatandaşlar uzun süre evlerinden çıkamadı.

Birey olarak bu deprem toplanma alanlarını öğrenmek zorundayız. Aile olarak bir depreme hazırlanmamız lazım. Deprem anında neler yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Mahalle olarak bir deprem planı hazırlamalıyız."