Büyükşehirlerde denge korundu

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda büyükşehirlerdeki oylarda denge hakimdi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehirden 15’inde yarışı önde tamamlarken, hepsinde oyunu artırdı. Erdoğan’ın oyunun ortalama yüzde 3 yükseldiği iller; Bursa, Gaziantep, Ordu ve Şanlıurfa oldu. Yüzde 4’ün üzerinde oy oranını artırdığı iller de Erzurum, Kayseri ve Konya olarak dikkatleri çekti.
TERCİHLER AYNI OLDU
14 Mayıs’taki ilk turda 30 büyükşehirden 14’ü Cumhurbaşkanı olarak Tayyip Erdoğan’ı seçerken, 16’sı da Kemal Kılıçdaroğlu’nu tercih etmişti. İkinci turda ise Hatay hariç büyükşehirlerde vatandaşın seçimi aynı oldu. Hatay’da bu sefer ipi Erdoğan önde göğüsledi. 30 büyükşehirin toplam oylarının ortalamasında vatandaşların seçimi yüzde 50,1 Erdoğan, yüzde 49,9 Kılıçdaroğlu oldu. Bursa, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Manisa, Malatya ve Hatay olmak üzere toplam 15 ilde Erdoğan’ın oyları Kılıçdaroğlu’nun üzerinde çıktı. Kılıçdaroğlu ise İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya Diyarbakır, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Mersin ve Mardin sonuçlarında öne çıktı.
MARAŞ YİNE REKOR KIRDI
İlk turda doğu illerindeki oylarını HDP’nin desteğiyle artırabilen Kılıçdaroğlu, ikinci turda ise Yeşil Sol Parti seçmeninden darbe yedi. Doğu ve Güneydoğu’nun çoğunda hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu; Van’da yüzde 3’e yakın, Şanlıurfa’da yüzde 1 oy kaybetti. Kılıçdaroğlu, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt ve Van’da da oy kaybına uğradı. Seçimde büyükşehirler arasında en büyük oy farkı, ilk turda olduğu gibi yine Kahramanmaraş’ta ortaya çıktı. Kahramanmaraşlı seçmenler ilk turda yüzde 71,9 ile Erdoğan’ı seçerken, Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 22 oy çıkmıştı. Dünkü ikinci turda ise Erdoğan oyunu yüzde 3,9 artırarak yüzde 75,8’e çıkardı. Büyükşehirlerde en büyük ikinci fark, yüzde 43,9 ile Erdoğan lehine Malatya’da oldu. Kılıçdaroğlu ise İzmir’de yüzde 66 alırken Erdoğan yüzde 33 aldı.