Büyükşehirlerde yeni denge

Türkiye nüfusunun üçte ikisinin yaşadığı 30 büyükşehirdeki seçim sonuçlarıyla dengeler değişti. CHP 14 büyükşehir kazanırken, Cumhur İttifakı 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi ise 1 büyükşehri kazandı. Cumhur İttifakı'nın kazandığı 12 büyükşehirden 12'si de AK Partili adaylarca kazanıldı. AK Parti'nin 2019'da kazandığı büyükşehir sayısı 15'ten 12'ye düşerken, Manisa MHP'den CHP'ye geçti. DEM Parti ise 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde kazandığı Diyarbakır, Van, Mardin'i bu seçimde de kazandı. CHP de 11 büyükşehir sayısını ise 14'e çıkardı. 30 büyükşehirde yeni tablo şöyle oldu:

İSTANBUL-ANKARA DEĞİŞMEDİ

Ankara'da CHP adayı Mansur Yavaş yüzde 58,3 oy alırken, rakibi Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok yüzde 34,1'de kaldı. 2019'daki seçimi, Millet İttifakı destekli CHP adayı Mansur Yavaş yüzde 50,93 oyla kazanmıştı. Cumhur İttifakı destekli AK Parti adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 47,12'de kalmıştı.

İstanbul CHP adayı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 50,3'le seçimi kazanırken, Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum yüzde 41'de kaldı. İmamoğlu 2019'daki yüzde 54,21'le kazanmıştı.

İZMİR’DE 10 PUAN KAYIP

İzmir'de CHP adayı Cemil Tugay yüzde 48,1'le kazanırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ ise yüzde 37,1'de kaldı. 2019'da mevcut başkan Tunç Soyer yüzde 58,1 oy oranıyla seçimi kazanmış, Cumhur İttifakı'nın adayı Nihat Zeybekci yüzde 38,68'de kalmıştı.

SAHİLLERDE OYLAR AZALDI

Adana'da CHP adayı ve mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yüzde 47,7'yle yeniden belediye başkanı oldu. Cumhur İttifakı destekli AK Parti adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 37,8 aldı.

Antalya'da 2019 seçimini de kazanan CHP'li Muhittin Böcek yüzde 47'yle seçimi kazanırken, AK Parti adayı Hakan Tütüncü yüzde 41,5'te kaldı.

Aydın'da mevcut başkan ve CHP adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 50.2'yle ipi gögüsledi.

AK Parti'nin adayı Mustafa Savaş yüzde 37,2'de kaldı.

DENİZLİ, BALIKESİR, BURSA EL DEĞİŞTİRDİ

Bursa'da CHP adayı Mustafa Bozbey yüzde 46,7'yle seçim yarışını önde tamamladı. AK Parti adayı ve mevcut başkan Alinur Aktaş ise yüzde 39,4 oy aldı. 2019'da Aktaş yüzde 49,61 oy oranıyla kazanmıştı.

Denizli'de seçimi CHP adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu yüzde 44'le kazandı. 2019'da yüzde 50,56 oyla başkan seçilen AK Parti adayı Osman Zolan yüzde 37,7'de kaldı.

Balıkesir'de CHP adayı Ahmet Akın yüzde 50,5'le seçimi kazandı. AK Parti adayı ve mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yüzde 40,5 oy aldı. Yılmaz, 2019'da yüzde 47,77'yle başkan seçilmişti.

Diyarbakır'da DEM Parti eş başkan adayları Serra Bucak/Doğan Hatun yüzde 63,5'le seçimi kazandı. 2019 seçimlerinde de HDP adayı Selçuk Mızraklı yüzde 62,92'yle kazanmıştı.

ŞAHİN YERİNİ KORUDU

Erzurum'da Cumhur İttifakı adayı Mehmet Sekmen yüzde 49,7'yle yarışı önde tamamladı. İYİ Parti adayı Fatma Canan Uçar ise 21,9'da kaldı. Sekmen, 2019'da da yüzde 62,8 oyla kazanmıştı

Eskişehir'de CHP adayı Ayşe Ünlüce yüzde 47,3'le kazanırken, AK Parti adayı İdris Nebi Hatipoğlu yüzde 40,1'de kaldı. 2019'da Millet İttifakı'nın adayı Yılmaz Büyükerşen yüzde 52,29 oy almıştı.

Gaziantep'te ise Cumhur İttifakı adayı Fatma Şahin yüzde 37,2 ile kazandı, CHP adayı Muzaffer Ertürk yüzde 29,9'da kaldı. Şahin 2019'da yüzde 53,97 oy desteğiyle kazanmıştı.

HATAY’DA NEFES KESEN YARIŞ

Hatay'da yarış başa baş gerçekleşti. Yarışı Cumhur İttifakı adayı AK Parti’li Mehmet Öntürk önde tamamladı.

Kahramanmaraş'ta Cumhur İttifakı adayı Fırat Görgel yüzde 40,8'le seçim yarışını önde tamamladı. 2019'da Maraş'ta Cumhur İttifakı adayı Hayrettin Güngör yüzde 67,6 oyla kazanmıştı.

KONYA VE KAYSERİ CUMHUR DEDİ

Kayseri'de AK Parti adayı ve mevcut büyükşehir belediye başkanı Mehduh Büyükkılıç yüzde 37,9'la seçimi kazandı. Yeniden Refah Partisi adayı Abdullah Özkırış yüzde 18,5 aldı. 2019’da Büyükkılıç yüzde 63,38 oy oranıyla kazanmıştı.

Kocaeli'de Cumhur İttifakı adayı ve mevcut başkan Tahir Büyükakın yüzde yüzde 45,1'le seçimi kazandı. Büyükakın 2019'da ise yüzde 55,57 oyla kazanmıştı.

Konya'da Cumhur İttifakı adayı ve mevcut başkan Uğur İbrahim Altay yüzde 49,5'le seçimi kazandı. YRP adayı Mehmet Köseoğlu ise yüzde 22,1 oy aldı. Altay 2019 seçimini yüzde 70,53 oy oranıyla kazanmıştı.

Malatya'da Cumhur İttifakı adayı Sami Er yüzde 48,2'yle kazandı. CHP'nin adayı Veli Ağbaba ise yüzde 37,8'de kaldı. 2019'da ise Cumhur İttifakı adayı Selahattin Gürkan yüzde 68,47'le seçimi kazanmıştı.

Manisa'da CHP adayı Ferdi Zeyrek yüzde 56,3'le kazandı. 2019'da yüzde 52,76 ile seçimi kazanan Cumhur İttifakı destekli Cengiz Ergün'ün desteği yüzde 30,2'ye düştü.

Mardin'de DEM Parti adayı Ahmet Türk yüzde 55,9'la seçimi kazandı. Cumhur İttifakı'nın adayı Abdullah Erin ise yüzde 29,2'de kaldı. 2019'da da HDP adayı olan Ahmet Türk yüzde 56,24 oyla kazanmıştı.

Mersin'de ise CHP adayı ve mevcut başkan Vahap Seçer yüzde 58,4'le seçim yarışını önde tamamladı. Seçer, 2019'da yüzde 45,08 oy oranıyla kazamıştı.

Muğla'da CHP adayı Ahmet Aras yüzde 56,1'le kazandı. Muğla 2019'da da CHP demişti.

KARADENİZ’DE DURUM

Ordu'da Cumhur İttifakı adayı Hilmi Güler yüzde 40,2'yle kazanırken, İYİ Parti'li Enver Yılmaz ise yüzde 36,6'da kaldı. Güler önceki seçimi yüzde 56,92 oyla kazanmıştı.

Sakarya'da 2019'da olduğu gibi Cumhur İttifakı adayı Yusuf Alemdar yüzde 46.9'la kazandı.

Trabzon'da Cumhur İttifakı'nın adayı Ahmet Metin Genç yüzde 51,2'yle seçimi kazandı. Trabzon, 2019'da da Cumhur İttifakı'na yüzde 64,6 oy vermişti.

Samsun'da 2019'da olduğu gibi Cumhur İttifakı adayı Halit Doğan yüzde 39,9'la kazandı.

Şanlıurfa'yı ise Yeniden Refah Partisi kazandı. YRP adayı Mehmet Kasım Gülpınar yüzde 37,7'yle yarışı önde tamamladı. 2019'da yüzde 60,81'le başkan seçilen Zeynel Abidin Beyazgül'ün oy oranı ise yüzde 34,1'de kaldı.

Tekirdağ'da CHP, Van’da ise DEM Parti ipi göğüsledi.

‘Yarış’ yaramadı

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, 30 büyükşehir ve 21 ilde ittifak yapmıştı. İttifak yapılan 51 ilden 19’unu kazandı. AK Parti ve MHP'nin kendi adaylarıyla yarıştığı 22 ilin 8’inde AK Parti, 8’inde CHP, 1’inde YRP, 1’inde de İYİ Parti kazandı.

ORTAKLIKLA 7 İL KAZANILDI

MHP 24 ilde aday çıkarmayarak AK Parti’nin adayını destekledi. Bu illerden Bingöl, Çorum, Rize ve Şırnak’ta AK Parti’nin adayları kazanıldı. Adıyaman, Ardahan, Artvin, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Kırşehir, Sinop, Yalova ve Zonguldak’ta CHP’nin adayları kazandı. Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkari, Muş, Iğdır, Siirt ve Tunceli DEM Parti adayı kazandı.

AK Parti; Erzincan, Bartın, Kars, Kırklareli ve Osmaniye’de MHP’nin adaylarını destekledi. Erzincan, Kars, Kırklareli ve Osmaniye’de MHP birinci olurken, Bartın ve Kırklareli’nde CHP’nin adayı kazandı.

KARŞILIKLI YARIŞ KAYBETTİRDİ

AK Parti ve MHP’nin ittifak yapmayarak yarıştığı 22 ilin 8’i CHP’ye kaptırıldı. Bu iller Afyonkarahisar, Amasya, Bolu, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya ve Uşak oldu. Aksaray, Bayburt, Düzce, Elazığ, Isparta, Karabük, Niğde ve Sivas’ta AK Parti ipi göğüsledi. İki partinin yarıştığı Çankırı, Gümüşhane, Karaman ve Tokat’ta MHP sandıktan birinci çıktı. Yeniden Refah Partisi Yozgat’ı, İYİ Parti de Nevşehir’i kazandı.

İLÇELERDE DE TERSİNE İŞLEDİ

Taktik hatası bazı ilçelerde de tersine işledi. AK Parti ile MHP’nin Anadolu’da ittifak yapmadığı ilçelerde ise CHP ve Demokrat Parti’nin kazandığı görüldü. Afyon Dazkırı’da, Burdur Bucak’ta ve Kilis Polatelin’de CHP kazandı. İttifaksız girilen Gümüşhane Şiran’da ise Demokrat Parti’nin adayı kazandı.







