C4 yüklü maket uçakla saldırı

PKK’nın maket uçaklı saldırıları ile daha önce Şırnak’ta karşılayan güvenlik güçleri, Pençe harekatları kapsamında Irak kuzeyinde de sıkça karşılaşıyor.

Terör örgütü PKK önceki gece Diyarbakır’da bulunan 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırmaya çalıştı. C4 patlayıcı yüklenmiş 2 maket uçakla gerçekleştirilen saldırı girişimi, birlik personelinin dikkati ve alınan tedbirlerle önlenirken, herhangi bir hasar veya zayiat meydana gelmedi.

OPERASYON BAŞARISI HEDEFTE

Irak ve Suriye kuzeyine yönelik hava harekatlarının Diyarbakır ve Batman üslerinden kalkan savaş uçaklarıyla icra edilmesi nedeniyle PKK’lı teröristlerin 8. Ana Jet Üssü’nü hedef aldığı değerlendiriliyor. Saldırının PKK’nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin ile örgütün sözde Amed eyalet sorumlusu Harun Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek’in etkisiz hale getirilmesinden sonra düzenlenmesi dikkat çekti. Söz konusu olayın ardından üslerde tedbirler arttırıldı.

MAKET UÇAKLI SALDIRILAR ARTIYOR

PKK’nın maket uçaklı saldırıları ile daha önce Şırnak’ta karşılayan güvenlik güçleri, Pençe harekatları kapsamında Irak kuzeyinde de sıkça karşılaşıyor. Son olarak Metina’da Mehmetçiğin karşısına çıkamayan PKK’lı teröristler patlayıcı yüklü maket uçakla saldırı girişiminde bulunmuş, Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilen maket uçak, makineli tüfeklerle vurularak düşürülmüştü.