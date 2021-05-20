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DİYARBAKIR

C4 yüklü maket uçakla saldırı

Sofi Nurettin ve Aydın Şimşek’in peş peşe etkisiz hale getirilmesi sonrası terör örgütü PKK, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’nı hedef almaya çalıştı. C4 patlayıcı yüklenmiş 2 maket uçak, askerlerin dikkati sayesinde imha edildi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
C4 yüklü maket uçakla saldırı
PKK’nın maket uçaklı saldırıları ile daha önce Şırnak’ta karşılayan güvenlik güçleri, Pençe harekatları kapsamında Irak kuzeyinde de sıkça karşılaşıyor.

Terör örgütü PKK önceki gece Diyarbakır’da bulunan 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırmaya çalıştı. C4 patlayıcı yüklenmiş 2 maket uçakla gerçekleştirilen saldırı girişimi, birlik personelinin dikkati ve alınan tedbirlerle önlenirken, herhangi bir hasar veya zayiat meydana gelmedi.

OPERASYON BAŞARISI HEDEFTE

  • Irak ve Suriye kuzeyine yönelik hava harekatlarının Diyarbakır ve Batman üslerinden kalkan savaş uçaklarıyla icra edilmesi nedeniyle PKK’lı teröristlerin 8. Ana Jet Üssü’nü hedef aldığı değerlendiriliyor. Saldırının PKK’nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin ile örgütün sözde Amed eyalet sorumlusu Harun Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek’in etkisiz hale getirilmesinden sonra düzenlenmesi dikkat çekti. Söz konusu olayın ardından üslerde tedbirler arttırıldı.

MAKET UÇAKLI SALDIRILAR ARTIYOR

PKK’nın maket uçaklı saldırıları ile daha önce Şırnak’ta karşılayan güvenlik güçleri, Pençe harekatları kapsamında Irak kuzeyinde de sıkça karşılaşıyor. Son olarak Metina’da Mehmetçiğin karşısına çıkamayan PKK’lı teröristler patlayıcı yüklü maket uçakla saldırı girişiminde bulunmuş, Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilen maket uçak, makineli tüfeklerle vurularak düşürülmüştü.

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