Çaldığı ciple D-100’ü birbirine kattı

İstanbul Avcılar’da galeriden çaldığı ciple ortalığı savaş alanına çeviren Fas uyruklu ABD vatandaşı 36 yaşındaki Darwich Nassım Bakırköy'de yakalandı. Girdiği otomobil galerisinde çaldığı lüks cipi kaçıran Nassım, Avcılar'da D-100 Karayolu yan yolda araçlara çarparak ilerledi. 12 araca çarpan Nassım’ı çarptığı araçların sahipleri, cipin camlarını kırarak durdurmaya çalıştı. Kaçmak için hareket eden Nassım çarptığı araçlara daha da zarar vererek kendisine yol açtı. Bu esnada 3 kişiyi de yaralayan ABD vatandaşı Nassım Bakırköy yönüne doğru kaçmaya başladı. Teyakkuza geçen polis ekipleri Nassım’ı durdurarak gözaltına aldı.