Telefon için arkadaşını öldürdü: 15 yıl hapis cezası

Yurt genelinde maganda kurşunu dolayısıyla yaşanan üzücü olaylara bir yenisi daha eklendi. Giresun'un Eynesil ilçesinde düğünde tabancayla rastgele havaya ateş açılması sonucu davetlilerden Hüseyin Ölçücü (58) hayatını kaybetti, Bilal Yetim (62), ağır yaralandı.