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Gündem Çalışkana saldıranlara 12 yıl 9 ay
İSTANBUL

Çalışkan’a saldıranlara 12 yıl 9 ay

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan’ın içinde bulunduğu araca 7 Aralık 2016’da düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yargılamada karar çıktı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanıklara silah temin eden Rıza Özçolak’ın tutukluluk halinin devamına hükmedilirken, dosyasının ise ayrılmasına karar verildi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Sultangazi'de terör savcısı Evliya Çalışkan'ın aracına silahlı saldırı düzenlenmişti.
Sultangazi'de terör savcısı Evliya Çalışkan'ın aracına silahlı saldırı düzenlenmişti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki heyet, yaşı 18’den küçük sanıklar C.Ö., U.G.A. ve G.K.’nın “Kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçunu işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına hükmetti. Ceza, eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 15 yıla, sanıkların olay anında 18 yaşından küçük olması sebebiyle de 10 yıla indirildi. Sanıkların duruşmadaki iyi hallerini göz önüne alan mahkeme heyeti cezanın 8 yıl 4 ay olması yönünde karar verdi. Sanıklar C.Ö., U.G.A., ve G.K.’nin ayrıca ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 4 yıl 5 ay hapislerine hükmedildi. Suçta örgüt adına silah kullanan şüphelilere ayrıca 1000’er lira adli para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Sanıklardan G.K. ayrıca ‘Cebir ve tehdit kullanılarak terör amaçlı silahla nitelikli konut dokunulmazlığının ihlali’ suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıl 2 ay hapse mahkum edildi. Koruma polislerine yönelik saldırıyla ilgili de ayrı bir soruşturma yürütülecek.

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