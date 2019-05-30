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ANKARA

‘Cami de cemevi de bizim’

Keçiören’de ‘İlim ve Hikmet Kapısı Hz. Ali’nin Şehadetini Anma Paneli’nin ardından Estergon Restoran’da iftar programı düzenlendi. Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Camilerimiz ve cemevlerimiz değerlerimizin aktığı bir pınardır. Dolayısıyla cami de bizim cemevi de bizimdir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok
​Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok

Keçiören Belediyesi ile Alevi İnanç Birliği Vakfı işbirliğinde düzenlenen ‘İlim ve Hikmet Kapısı Hz. Ali’nin Şehadetini Anma Paneli’ne ve ardından Estergon Restoran’da düzenlenen iftar programına katılan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Seçim döneminde de söyledik şimdi de söylüyorum, Keçiören’de cemevi yapılması için desteğimizi vereceğiz. Cami ve cem toplanmaktan gelir aynı kapıya çıkar. Camilerimiz ve cemevlerimiz değerlerimizin aktığı bir pınardır. Dolayısıyla cami de bizim cemevi de bizimdir” dedi.

‘DEĞERLERİMİZ AYNI’

Başkan Altınok konuşmasında, Alevi İnanç Birliği Vakfı işbirliğinde Keçiören’de yapılması planlanan cemevine destek vereceklerini söyleyerek, “Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli ile başlar. Değerlerimiz, zenginliklerimiz, kıymetlerimiz aynı. Her inanca saygı göstermemiz gerekiyor. Biz aynı din, peygamber ve ümmete mensubuz. Seçim döneminde de söyledik şimdi de söylüyorum, cemevimizin yapılması için desteğimizi vereceğiz. Bu hizmetler zaten yapmamız gereken işler olarak görüyorum” şeklinde konuştu.

‘BAŞKANIMIZ SÖZÜNÜ TUTTU’

Alevi İnanç Birliği Vakfı Genel Başkanı Faruk Ali Yıldırım, panelin ve iftar programının düzenlenmesine verdiği desteklerinden dolayı Başkan Altınok’a teşekkür etti. Yıldırım, “Turgut Başkanımız yeniden göreve başladığında hayırlı olsun ziyaretine gittik. Sohbet sırasında, Alevilik kültürünü yansıtan mimariye sahip bir cemevi talebimiz oldu. Kendisi ‘Ne gerekiyorsa yapacağım’ dedi ve bugün burada panelimize verdiği katkıyla ilk sözünü tutmuş oldu” diye konuştu.

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